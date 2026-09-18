Současnou hlavu státu by v současné době volilo 36 procent dotázaných. S odstupem dvaceti procentních bodů by po něm měl největší šance šéf hnutí ANO Babiš, 9 procent by pak hodilo hlas ministrovi průmyslu a obchodu Karla Havlíčka, taktéž z ANO.
Češi by volili také osobnosti z kultury. Mezi potenciálními jmény se opětovně vysoko umístil moderátor Marek Eben, kterému zdatně stínuje herec Marek Vašut. Eben v minulosti několikrát svou kandidaturu vyloučil.
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Přesto šest z deseti lidí stále nemá svého favorita, jen 40 procent respondentů dokázalo v otevřené otázce odpovědět konkrétním jménem. Vyrovnanější výsledky ukázal graf, kde lidé vybírali ze seznamu veřejně známých osobností.
Požadavek na slušnost klesá
Mírný posun od minulého průzkumu z jara nastal v samotném nahlížení na prezidentskou funkci. Občané nyní považují úřad za důležitější o tři procentní body. Mezi klíčovými vlastnostmi, které by měl budoucí prezident či prezidentka mít, stále Češi vyzdvihují například čestnost, poctivost nebo schopnost dobré reprezentace. Dále by si přáli, aby byl vzdělaný a inteligentní.
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Oproti minulým sledováním však klesá důležitost atributu slušnosti. „Zatímco napříč minulými vlnami tuto vlastnost spontánně zmiňovalo alespoň 20 procent respondentů, nyní je to jen 15 procent. Vysvětlení mohou být dvě – to první, že se slušnost z české politické scény trochu vytrácí napříč a druhé, že Petru Pavlovi se za dobu jeho působení podařilo úřad zkultivovat a tato vlastnost se už od prezidenta bere jako automatická,“ doplnil Jan Burianec ze STEM/MARK.
Pravomoci českého prezidenta zná dobře každý sedmý oprávněný volič, 84 procent z dotázaných deklaruje, že zná alespoň nějaké z nich. Nezná je asi každý šestý. „Častěji znají prezidentské pravomoci muži, vysokoškolsky vzdělaní, lidé s příjmem nad 70 tisíc korun, Pražané a voliči aktuálních opozičních stran,“ přiblížil analytik.
Paradox znalosti prezidentských pravomocí může podle něj pramenit z toho, že úřad prezidenta lidé vnímají spíše prostřednictvím emocí a historického mýtu než Ústavou. Část voličů například od prezidenta vyžaduje rázné kroky v oblasti ekonomiky, kde pravomocemi téměř nedisponuje.
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„Naopak o klíčových a reálných kompetencí, jako je jmenování bankovní rady ČNB nebo ústavních soudců, které zásadně ovlivňují chod země na roky dopředu, má běžný občan často nižší povědomí,“ dodal Burianec.
Češi by pravomoce posílili
Za posílení role prezidenta se aktuálně postavilo 38 procent dotázaných. Naopak 14 procent respondentů by roli prezidenta oslabilo. Největší část oslovených lidí (48 procent) by ale prezidentské pravomoci v rámci Ústavy ČR zachovala na stejné úrovni jako doposud.
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„Na to, jak se k této otázce lidé staví, má zásadní vliv několik faktorů. Tím hlavním je aktuální politická situace a to, jak silná nebo populární osobnost zrovna na Pražském hradě sedí. Klíčovou roli hraje také míra důvěry v ostatní ústavní instituce, jako je vláda nebo parlament. Pokud jsou lidé s vládou nespokojeni, přirozeně hledají protiváhu v silném prezidentovi, a naopak,“ řekl Burianec.
I tato vlna sledování podle Buriance potvrdila klesající význam genderu u nové hlavy státu. „To může znamenat, že žena, která bude splňovat preferované vlastnosti voličů, může mít šanci na úspěch. ČR by se tak mohla v tomto ohledu přiblížit Slovensku, které již tuto zkušenost s ženou prezidentkou má,“ dodal analytik.
Dle analýzy STEM/MARK může navíc kandidatura charismatické ženy přilákat méně aktivní voliče, kteří chodí k volbám sporadicky či vůbec (tzv. vlažní ne-voliči).