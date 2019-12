Češi mají nejraději stále Slováky, naopak sympatie k Britům poklesly

Nejraději mají oslovení Češi už tradičně Slovensko. Sympatie k zemi vyjádřilo 86 procent respondentů. Druhé bylo Rakousko, pozitivně ho vnímá 74 procent lidí. Kladný názor jednoznačně převažuje ještě u Švédska, Itálie, Francie a Velké Británie.

U poslední jmenované země však sympatie dlouhodobě klesají. Od začátku roku 2015 spadl podíl sympatizantů ze 79 na 63 procent. Od posledního měření v roce 2017 si země pohoršila o tři procentní body a byla tak jediná, jejíž preference šly dolů.

Nadpoloviční podíl sympatií zaznamenalo kromě dříve jmenovaných ještě Řecko a Maďarsko, Polsko či Japonsko. Převažující podíl sympatií nad antipatiemi pak respondenti vyjádřili ještě USA, Německu a Litvě, u zbytku zemí převážil negativní názor.

„V případě Ukrajiny, Indie, Izraele a Ruska se podíl sympatizujících pohyboval okolo jedné pětiny a podíl nesympatizujících okolo dvou pětin,“ uvedlo CVVM.



Téměř polovina lidí hodnotila negativně Turecko a Čínu, nadpoloviční většina pak Palestinu. Na konci žebříčku se umístily muslimské země, konkrétně Sýrie, Irák, Afghánistán a Írán.

Oproti minulému průzkumu si v očích Čechů nejvíce polepšilo Řecko, a to o 15 procentních bodů a Maďarsko o 13 procentních bodů.



Co se týče demografických rozdílů, nadprůměrné sympatie Rusku vyjadřovali lidé starší 60 let, lidé do 29 let zase USA, Indii a Turecku. Podle politické orientace mají lidé inklinující k pravici raději Velkou Británii, USA a Německo, z opačného konce zase Rusko a Čínu.

Průzkum se uskutečnil na začátku listopadu a odpovídalo v něm 1 015 obyvatel starších 15 let.