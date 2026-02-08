ANO si drží náskok, STAN stoupá, Motoristé jsou na hranici volitelnosti

  12:10aktualizováno  12:45
Dominantní postavení hnutí ANO, které si v lednu udržuje prvenství se ziskem 34,5 procenta hlasů, potvrzuje nejnovější model agentury Kantar pro Českou televizi. Na druhé pozici se s výrazným odstupem drží občanští demokraté (ODS), následovaní hnutím STAN, které si výrazně polepšilo. Naopak na hraně volitelnosti se pohybují Motoristé sobě, kteří by se v aktuálním měření do dolní komory Parlamentu dostali jen těsně.
Hnutí ANO by v lednu podle průzkumu získalo 34,5 procenta hlasů. ODS na druhém místě by brala 16,0 procenta, následovaná STAN se ziskem 14,0 procenta. Piráti by podle modelu dostali 9,5 procenta, SPD pak 6,5 procenta hlasů.

Do Sněmovny by se těsně dostali Motoristé sobě, kteří v šetření obdrželi přesně 5,0 procenta hlasů. Mimo Sněmovnu by naopak zůstala TOP 09 se 4,5 procenty i lidovci (KDU-ČSL), kteří by získali pouze 3,0 procenta.

Analytici ze společnosti Kantar CZ prováděli šetření pro Českou televizi od 12. do 30. ledna 2026. Výzkumu se zúčastnilo 1 023 respondentů z celé České republiky.

Průzkum: Motoristé by se do Sněmovny nedostali, ANO drtivě vede

„Pohoršili si naopak SPD a Motoristé. Pokud by strany kandidovaly samostatně, do Sněmovny by se dostalo celkem šest subjektů,“ uvedli autoři průzkumu. TOP 09 přisoudil lednový model 4,5 procenta hlasů, lidovci by získali tři procenta.

Pokud by se voleb znovu zúčastnila koalice Spolu složená z ODS, TOP 09 a KDU-ČSL, získala by 23 procent, tedy podobně jako u loňských voleb. S přehledem první by i v tomto případě zůstalo ANO se ziskem 34,5 procenta. Situace, kdy koalice Spolu znovu postavila společnou kandidátku, je ale podle autorů výzkumu s ohledem na vyjádření představitelů jednotlivých stran zatím spíše málo pravděpodobná.

