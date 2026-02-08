Hnutí ANO by v lednu podle průzkumu získalo 34,5 procenta hlasů. ODS na druhém místě by brala 16,0 procenta, následovaná STAN se ziskem 14,0 procenta. Piráti by podle modelu dostali 9,5 procenta, SPD pak 6,5 procenta hlasů.
Do Sněmovny by se těsně dostali Motoristé sobě, kteří v šetření obdrželi přesně 5,0 procenta hlasů. Mimo Sněmovnu by naopak zůstala TOP 09 se 4,5 procenty i lidovci (KDU-ČSL), kteří by získali pouze 3,0 procenta.
Analytici ze společnosti Kantar CZ prováděli šetření pro Českou televizi od 12. do 30. ledna 2026. Výzkumu se zúčastnilo 1 023 respondentů z celé České republiky.
„Pohoršili si naopak SPD a Motoristé. Pokud by strany kandidovaly samostatně, do Sněmovny by se dostalo celkem šest subjektů,“ uvedli autoři průzkumu. TOP 09 přisoudil lednový model 4,5 procenta hlasů, lidovci by získali tři procenta.
Pokud by se voleb znovu zúčastnila koalice Spolu složená z ODS, TOP 09 a KDU-ČSL, získala by 23 procent, tedy podobně jako u loňských voleb. S přehledem první by i v tomto případě zůstalo ANO se ziskem 34,5 procenta. Situace, kdy koalice Spolu znovu postavila společnou kandidátku, je ale podle autorů výzkumu s ohledem na vyjádření představitelů jednotlivých stran zatím spíše málo pravděpodobná.