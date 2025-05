„V české populaci ve věku 18 až 64 let výrazně převažují optimisté nad pesimisty v poměru tři optimisté na jednoho pesimistu. Optimisté jsou častěji lidé s vysokoškolským vzděláním a vyšším příjmem. Nejméně optimistů je mezi mladými lidmi do 29 let a naopak nejvíc optimistů je ve skupině 30 až 44 let,“ uvedla agentura.

Většina optimistů byla vždy optimisty a jen třetina měla podle průzkumu i pesimistické období. Třetina pesimistů byli vždy pesimisté a dvě třetiny měly dřív i optimistické období.

Agentura uvádí, že respondenty k obratu z pesimisty na optimistu nejčastěji vedla aktivní snaha o pozitivní přístup. Pesimistou se optimisté stali především kvůli věku, životním zkušenostem, světové situaci nebo osobní těžké situaci.

„Zjednodušeně pesimismus u lidí způsobily životní události, zatímco optimismus si lidé aktivně naordinovali,“ napsala agentura. Průzkum nezaznamenal to, že by se dotázaní se vzrůstajícím věkem více přikláněli k pesimismu, jak se obecně traduje.

Velké rozdíly se mezi optimisty a pesimisty ukázaly v prožívaných emocích. Optimisté častěji zažívají štěstí, radost, vnitřní klid i se více na něco těší. Ve srovnání s pesimisty se u nich méně často projevuje smutek, stres a zlost.

„Pokud se rozhodnete být optimistou, budete žít šťastnější a radostnější život,“ doplnila Zuzana Švalbová z agentury STEM/MARK. Nejmenší rozdíl mezi oběma skupinami byl v únavě, kterou zažívaly často optimisté i pesimisté.

Průzkum prostřednictvím on-line dotazníku se uskutečnil od 14. do 22. dubna a zúčastnilo se ho 510 lidí ve věku od 18 do 64 let.