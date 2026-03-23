Starostové s Rakušanem v čele opozice? ODS škodí Fiala, míní politologové

Tereza Krocová
  14:28
V posledním volebním průzkumu agentury STEM Starostové opět předstihli ODS. Nabízí se tak otázka, kdo stojí v čele současné opozice. Na tom se politologové oslovení redakcí iDNES.cz neshodnou. Upozorňují však, že opozice stále postrádá jasnou tvář, která by dokázala konkurovat dominantnímu hnutí ANO. „Chybí tam jeden silný hlas,“ říká Milan Školník z České zemědělské univerzity v Praze.
Tisková konference poslaneckého klubu Starostů. Na snímku Vít Rakušan. (3. března 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Školník představu, že by se ze Starostů stával lídr opozice, odmítá. Podle něj jsou opoziční strany dlouhodobě spíše vyrovnané a působí zaměnitelně – a to jak v počtech poslanců, tak v rétorice. „Chybí tam jeden silný hlas. Politika je dnes hodně personalizovaná. Zatímco na jedné straně stojí výrazná postava Andreje Babiše, opozice nikoho takového nemá,“ vysvětluje.

Podle březnového průzkumu agentury STEM by volby do Poslanecké sněmovny jasně ovládlo hnutí ANO se ziskem 34,2 procenta, čímž si udržuje výrazný náskok před ostatními. Na druhém místě se umístilo opoziční hnutí STAN s 13,3 procenty, které opět předstihlo ODS s přibližně dvanácti procenty. Do Sněmovny by se dostali také Piráti a SPD, zatímco Motoristé zůstávají těsně pod pětiprocentní hranicí. Mimo dolní komoru parlamentu by skončily i TOP 09 a KDU-ČSL.

Výsledky průzkumů podle něj žádný zásadní posun neukazují. Hnutí ANO si drží výrazný náskok kolem 30 procent, zatímco STAN a ODS se pohybují nad deseti procenty. „To, že se jednou prohodí, je v podstatě marginální. Abychom mohli mluvit o skutečném lídrovi opozice, musely by ty rozdíly být výrazně větší,“ dodává.

Podle politologa Lukáše Valeše ze Západočeské univerzity v Plzni však opakované předstihnutí ODS není náhoda, ale signál problémů občanských demokratů. „Pokusy ODS o restart se zjevně nepodařily,“ říká. Starostové podle něj mohou působit věrohodněji, mimo jiné díky stabilnímu vedení a méně vyhraněné ideologii. Na rozdíl od Školníka navíc připouští, že určitý náznak „lídrovství“ se může rýsovat u předsedy STAN Víta Rakušana. „Při té bídě na pravici je to možná jeden z mála, kdo nějaké ‚lídrovství‘ vykazuje,“ dodává. Do karet mu také prý hraje to, že vláda opakovaně blokuje jeho zvolení místopředsedou Poslanecké sněmovny.

Volby by vyhrálo ANO, Starostové předběhli ODS, Motoristé jsou mimo

Politolog Michal Pink z Masarykovy univerzity v Brně upozorňuje, že opozice doplácí především na roztříštěnost a absenci jasného směru. „Každý si hraje na svém písečku,“ říká s tím, že se ale jednotlivé strany nedokážou výrazně programově odlišit ani nabídnout srozumitelnou alternativu vůči vládě. Smysl by tak viděl ve větší spolupráci. „Ty strany vlastně ani jinou možnost nemají,“ podotýká.

Cíl uspět ve velkých městech, žádné koalice s extremisty. STAN zahájili kampaň

Názor Valeše, že by Rakušan mohl stát v čele opozice, však nesdílí. „Starostové těží především z nerozhodnutých voličů. Ti, kteří chtějí jít dneska k volbám a nechtějí volit Andreje Babiše, tak jdou a volí STAN. Ne proto, že by chtěli volit STAN a podporovat Víta Rakušana, ale proto, že neví koho,“ vysvětluje Pink.

Spasí hejtman Grolich KDU-ČSL?

ODS se po prohraných parlamentních volbách snaží o restart i modernizaci strany. Jedním z faktorů, proč jim to zatím podle Školníka nevychází, je i role bývalého premiéra Petra Fialy, který veřejně komentuje kroky současného vedení ODS. „To je to nejhorší, co se může stát. Místo aby dal prostor novému vedení, tak ho spíš zastíní,“ říká.

Samotná ODS podle něj navíc řeší i vnitřní napětí, které symbolizuje odchod části členů k projektu Martina Kuby. Ten by podle Školníka svým hnutím Naše Česko mohl oslovit nejen bývalé voliče občanských demokratů, ale i širší střed. „Zatím se to ale v průzkumech výrazně neprojevuje,“ tvrdí.

Lídrem opozice buď jste, nebo ne. Grolich vysvětluje, proč chce být šéfem lidovců

Po rozpadu koalice Spolu se TOP 09 a KDU-ČSL dlouhodobě pohybují hluboko pod hranicí procent. Obě strany se podle Školníka opírají spíše o regionálně omezenou podporu. Naději na změnu by ale mohl přinést například možný nástup jihomoravského hejtmana Jana Grolicha do čela KDU-ČSL, ani ten ale nemá situaci jednoduchou. „Je to výrazná tvář, ale musí otočit velký stranický parník. A navíc by nebyl přímo ve Sněmovně, che kandidovat do Senátu, což je pro lídra strany velká nevýhoda,“ upozorňuje.

Podle Valeše zásadní problém KDU-ČSL spočívá v tom, že strana přestala oslovovat své tradiční voliče. „Její voliči jsou zejména důchodci a rodiny s dětmi, a to jsou všechno příjemci sociálních dávek. Ale KDU-ČSL ve vládě dělali pravicovou politiku proti svým voličům,“ říká. Vedle programového posunu zmiňuje také ztrátu hodnotového ukotvení. „Vytratil se jakýkoliv křesťanský nebo konzervativní program,“ konstatuje.

SPD si drží volební zisk kolem 7,1 procenta, před podzimními volbami však odhady přesahovaly i 10 procent. Podle Pinka se hnutí v čele s Tomiem Okamurou nachází „na začátku konce“. Stejně tak vidí i budoucnost Motoristů. „Najednou přijdete o ty ostré zuby, které ukazujete před volbami. Oni svůj volební program ve vládě nikdy nemůžou prosazovat. Nemají na to,“ podotýká.

Politologové se shodují, že by SPD byla ve výhodnější pozici, kdyby zůstala v opozici, kde může jasně profilovat svůj program a zachovat vlastní identitu. SPD by také podle Školníka potřebovala „vygenerovat více výrazných tváří“, aby byla schopna oslovit nové voliče. „Postava Tomia Okamury může působit opotřebeně,“ upozorňuje. Okamura je v čele hnutí od jeho založení v roce 2015.

Nové stanici Českomoravská dominují desky z černého skla a mohutné eskalátory

Po náročné rekonstrukci se znovu otevřela stanice metra Českomoravská. (20....

Stanice metra Českomoravská je po více než roční rekonstrukci opět v provozu. První cestující ji mohli obdivovat v pátek po půl desáté, plnou zatěžkávací zkouškou projde příští týden, kdy se v...

Na festival Comic-Con v Praze dorazilo za tři dny rekordních 28 000 fanoušků

Sedmý ročník festivalu popkultury Comic-Con Prague (14. března 2026)

Festival popkultury Comic-Con Prague za tři dny přilákal přes 28 000 fanoušků, nejvíce za svoji sedmiletou existenci. Doposud rekordních 27 000 návštěvníků zaznamenal festival předloni. Letos se také...

Zemřel americký herec Chuck Norris, bylo mu 86 let. Ještě den před smrtí trénoval

Zemřel legendární americký herec Chuck Norris, bylo mu 86 let (20. března 2026)

Ve věku 86 let zemřel americký herec Chuck Norris, informovala agentura AFP s odkazem na rodinu. Proslavily ho role v akčních filmech. Než se stal hercem, slavil úspěchy v bojových sportech. Byl...

Novináři odhalili Banksyho tajemnou identitu. Ukrýval se všem na očích

Nové Banksyho dílo na soudní budově zpodobňuje soudce bijícího demonstranta....

Vyšetřování jako z detektivky podnikli novináři z agentury Reuters, aby vystopovali notoricky známého graffiti umělce, který vystupuje pod přezdívkou Banksy. Stopy je zavedly až na Ukrajinu. Novináři...

Letnou zaplnil protest proti vládě. Svěrák vyzval k obraně veřejnoprávních médií

Mladík mává vlajkou na střeše budovy na Letenské pláni při probíhající...

Až 250 tisíc lidí zaplnilo v sobotu pražskou Letenskou pláň na demonstraci proti vládě, kterou pořádal spolek Milion chvilek pro demokracii. Řečníci se na pódiu postavili proti snižování obranných...

Není v silách žádné země zabezpečit každý z těchto objektů, řekl Havlíček

Přímý přenos
V pardubické průmyslové zóně hoří, jedna ze skladovacích hal je kompletně...

Vláda se zabývala pátečním požárem v pardubické hale firmy LPP Holding, která mimo jiné vyrábí drony pro Ukrajinu. Vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karekl Havlíček po jednání kabinetu řekl,...

23. března 2026  5:50,  aktualizováno 

Žháři podpálili v Londýně čtyři sanitky. Šokující antisemitský útok, míní Starmer

Sanitky patřící židovské dobrovolnické organizaci Hatzolah po nočním žhářském...

Jako trestný čin s antisemitským pozadím vyšetřuje britská policie požár čtyř sanitek, které patřily židovské dobrovolnické zdravotnické organizaci Hatzolah. Podle BBC policie po incidentu z pondělní...

23. března 2026  9:48,  aktualizováno  14:55

Policie odložila případ vymyšlené střelby ve škole, volající učitel byl nepříčetný

Desítky policistů zasahují na pražském Žižkově u hlášené střelby ve škole. (23....

Učitel, který v lednu policistům oznámil vymyšlenou střelbu na soukromém gymnáziu v Praze 3, byl podle znalců v té době nepříčetný. Kriminalisté proto případ odložili. Podle dostupným informací mohla...

23. března 2026  14:49

Změna času 2026 se blíží. Letos ještě dvakrát, pak se musí přijmout nový zákon

Zimní a letní čas stále mění asi osmdesát zemí světa

I letos se dvakrát změní čas - střídání letního a zimního času navzdory nadějím a plánům EU nekončí. Ručičky manuálních hodin přetočíme na konci března a na konci října.

23. března 2026  14:44

Hard Ricovi navrhl žalobce za loupež a vydírání 6 let. Stydím se, řekl raper

Raper Hard Rico přichází k soudu. (23. března 2026)

Krajský soud v Ostravě projednal případ se skupinou čtyř mužů a jedné ženy, kterou údajně vedl třiadvacetiletý Enrico Pešta, známý jako romský raper Hard Rico. Za loupež a vydírání hrozí členům...

23. března 2026  9:07,  aktualizováno  14:41

Starostové s Rakušanem v čele opozice? ODS škodí Fiala, míní politologové

Tisková konference poslaneckého klubu Starostů. Na snímku Vít Rakušan. (3....

V posledním volebním průzkumu agentury STEM Starostové opět předstihli ODS. Nabízí se tak otázka, kdo stojí v čele současné opozice. Na tom se politologové oslovení redakcí iDNES.cz neshodnou....

23. března 2026  14:28

OBRAZEM: Mikroskopický drsňák i virus hrdina. Brněnský park zaplnily „obludy“

Festival oslavující techniku elektronové mikroskopie na Moravském náměstí v...

Park na Moravském náměstí v Brně zaplnily v pondělí velké „obludy“. Zatímco ve skutečnosti nejsou lidským okem postřehnutelné, jejich nafukovací modely měří několik metrů. Jejich úkolem je nalákat na...

23. března 2026  14:27

Největší americká letadlovka se od Íránu vrátila na Krétu. Čekají ji opravy

Americká letadlová loď USS Gerald Ford doplula ke břehům ostova Kréta. Plavidlo...

Americká letadlová loď USS Gerald Ford doplula v pondělí dopoledne na Krétu. Plavidlo spatřili svědci v blízkosti vojenské základny na řeckém ostrově, kterou obvykle využívá americké námořnictvo....

23. března 2026  14:13

Zemřel majitel OnlyFans Leonid Radvinskyj. Ve 43 letech podlehl rakovině

Leonid Radvinsky, majitel OnlyFans

Ve věku 43 let zemřel Leonid Radvinskyj, majitel platformy OnlyFans. Ta se proslavila jako místo pro předplácení a sdílení erotického obsahu pro dospělé, své příspěvky tam ale mohou zveřejňovat i...

23. března 2026  14:13

Růst cen plynu pokračuje. Doplňujte zásobníky postupně, vyzývá státy Brusel

Zkratka LNG odráží anglické liquefied natural gas, tedy zkapalněný zemní plyn,...

Velkoobchodní cena zemního plynu pro evropský trh se dál zvyšuje. Válka na Blízkém východě zvyšuje riziko útoků na energetickou infrastrukturu a v nedohlednu je i zprovoznění Hormuzského průlivu....

23. března 2026  14:07

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

RECENZE: Pacientka nula zanesla covid do továrny. Komunita ji odvrhne a zahájí lynč

60 % Premium
Z filmu Made in EU

Když Pavel Strnad viděl Blažiny lekce, vítězný příběh karlovarského festivalu o souboji vdovy s takzvanými šmejdy, setkal se s režisérem Stefanem Komandarevem a jeho příštího projektu Made in EU,...

23. března 2026

Koalice navrhuje zatím částečné zrušení poplatků pro Českou televizi i rozhlas

Přímý přenos
Vládní koalice ANO, SPD a Motoristé sobě podle předsedy Sněmovny Tomia Okamury...

Vládní koalice ANO, SPD a Motoristé sobě podle předsedy Sněmovny a SPD Tomia Okamury navrhne v úterý jako poslanecký návrh částečné zrušení poplatků pro Českou televizi a Český rozhlas. Zrušeny...

23. března 2026  11:02,  aktualizováno  13:54

