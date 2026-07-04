Strach z nemocí nebo špatného počasí. Jen jeden Čech z pěti se nebojí o dovolenou

Obavy z nepříznivého počasí během dovolené sdílí podle průzkumu 35 procent těch, co na ni letos míří do zahraničí, zdravotních komplikací před odjezdem se obává 30 procent a nemoci či úrazu během dovolené 28 procent lidí. Z dopravních komplikací při cestě má strach 24 procent lidí a z vysokých cen 17 procenty. Stejný podíl cestovatelů mířících do zahraničí má obavy i z geopolitického dění.
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V praxi tak nejde o faktor, který by zásadně ovlivňoval rozhodování o dovolené. Potvrzují to i cestovní kanceláře. „V souvislosti s bezpečnostní situací na Blízkém východě pokles zájmu o zájezdy nesledujeme. Turistická letoviska fungují v běžném režimu a situace v nich zůstává stabilní. Pouze v jednotlivých případech jsme evidovali změny již zakoupených zájezdů, kdy část klientů volila jinou středomořskou destinaci. Nejde však o výrazný trend,“ uvedla mluvčí CK Čedok Klára Divíšková.
Podobně situaci hodnotí i skupina DER Touristik. „S tím, jak se bezpečnostní situace na Blízkém východě uklidnila, roste zájem i o letní evropské destinace. Projevuje se to i v momentální poptávce po zájezdech, která je aktuálně vyšší než loni touto dobou. Celkový počet prodaných zájezdů se tak po výpadku prodejů v březnu a dubnu znovu dostává na loňskou úroveň,“ doplnil mluvčí skupiny Jan Bezděk.
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Pro případ onemocnění před odjezdem na dovolenou lze využít pojištění storna cesty, které pomáhá uhradit stornopoplatky za zájezd, letenky či ubytování a minimalizovat finanční ztrátu. V případě nemoci v cizině pak cestovatele nestresuje ani tak samotné zdravotní riziko, ale spíše nejistota spojená s jeho řešením v zahraničí.
„Zdravotní potíže v zahraničí často znepokojují klienty kvůli neznámému prostředí. Právě tehdy cestovatelé oceňují specializovanou asistenční službu, která rychle poradí a zajistí péči u prověřených lékařů,“ uvedl manažer komunikace ERGO Cestovní Pojišťovny Vlastimil Divoký.