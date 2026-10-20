Dostatek fyzické energie pociťuje méně než polovina lidí. Vyplývá to z průzkumu, který pro NN Životní pojišťovnu provedla agentura Indiville ve spolupráci s Hasseltskou univerzitou.
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Téměř dvě třetiny českých penzistů si podle průzkumu důchod užívají. Pro 68 procent z nich nepředstavoval odchod z práce zásadní problém. Téměř polovina navíc uvádí, že má i v penzi dost aktivit.
Pozitivní očekávání mají také Češi, které odchod do důchodu teprve čeká. Nejčastěji si ho spojují s odpočinkem, možností dělat to, co chtějí, a s novou životní etapou. Na odpočinek se těší 58 procent dotázaných starších 45 let, 52 procent očekává více času na vlastní přání a 48 procent vnímá důchod jako začátek nové životní etapy.
Představy o aktivním ‚podzimu života‘ ale mohou narazit na možnosti rozpočtu. Poklesu příjmů se muselo přizpůsobit 52 procent současných penzistů a 56 procent by toho dělalo více, kdyby jim to finance dovolovaly.
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Produktový ředitel NN Životní pojišťovny Michal Korejs upozornil, že konec pracovního života nemusí přijít přesně ve chvíli, kdy si ho lidé naplánují. Do představ může zasáhnout zdraví, péče o blízké nebo potřeba zvolnit. O to důležitější je mít pro podobné situace vytvořenou finanční rezervu. Alespoň tři měsíce by dokázalo žít ze svých úspor 53 procent dotázaných Čechů, uvedl Korejs.
Online šetření NN se uskutečnilo mezi 5119 respondenty ve věku 18 až 79 let v Česku, na Slovensku, v Belgii, Řecku a Španělsku. Vzorek byl v jednotlivých zemích sestaven tak, aby odpovídal složení populace podle věku, pohlaví, regionu, vzdělání a ekonomické aktivity.