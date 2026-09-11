Na otázku, jakým směrem by se mělo vyvíjet politické uspořádání Evropy z hlediska vztahů EU a jejích členských států, vyjádřila většina lidí přání oslabit vliv Bruselu. Pro větší navrácení pravomocí do rukou jednotlivých národních států se vyslovilo 36 procent dotázaných a podle výsledků průzkumu podpora tohoto názoru stoupá společně s věkem respondenta.
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Pro zachování současného stavu je 21 procent lidí a 13 procent by ocenilo dobrovolnou spolupráci vybraných členských států, které chtějí v otázkách postupovat společně. Naopak hlubší integrace a vytvoření federace s jednou společnou evropskou vládou se zamlouvá dalším 13 procentům dotázaných. Ostatní se k této otázce vyjádřili vyhýbavě.
40 procent Čechů Evropu vnímá jako prostředí pro spolupráci mezi národně odlišnými státy, které spojuje také zájem o občanské svobody a respekt k právu. Menší část (15 procent) poté klade důraz na sdílené křesťanské základy a 8 procent dotázaných vnímá Evropu jako liberální společenství bez ohledu na národní původ. Podle 21 procent dotázaných je naopak identita záležitostí každého národa a Evropa podle nich žádnou společnou nesdílí.
Třetina dotázaných dále souhlasí s posílením obranyschopnosti EU, ať už prostřednictvím vlastní evropské armády (14 procent) nebo v rámci NATO (20). Pouhých 9 procent obyvatel by si přálo, aby bezpečnost zůstala výhradně v rukou jednotlivých členských států. Ve vztahu ke globálním mocnostem pak většina lidí (40 procent) preferuje hledání kompromisů a udržování vyvážených vztahů se všemi stranami.
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Celkově z dostupných dat vychází, že největší skupinu (39 procent) stále tvoří zastánci silné Evropské unie. Tedy ti, kteří touží po Evropě založené na spolupráci národních států, respektu k právu a schopnosti prosazovat svůj vliv v globálním prostředí. Naopak mezi lidmi, kteří preferují slabou EU s důrazem na autonomii a slabší vnitřní i vnější uspořádání, je 29 procent české populace.
Názor na působení EU také úzce souvisí s politických profilem daného občana. Silnou Evropu podporují zejména voliči bývalé koalice SPOLU, dále podporovatelé Pirátů a hnutí STAN. Na opačném konci se nacházejí voliči SPD, 65 procent z nich je proti silnému postavení unie. Méně příznivců integrované Evropy je také mezi voliči hnutí ANO či Motoristů, pro silnou Evropu hlasovalo pouze 19 a 13 procent z nich.
Souvislost je patrná taktéž v kontextu poslední prezidentské volby. Pro silnou Evropu se vyslovilo 61 procent lidí, kteří volili Petra Pavla, ale pouze 12 procent voličů Andreje Babiše.