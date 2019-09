Mladí nejsou spokojeni s politickou situací v Česku. Věří ale, že ji změní

Na otázky, jak myslí a vnímá svět generace svobody, v srpnu odpovídalo 1 007 žen i mužů ve věku 18 až 30 let z celé země, lidé různého vzdělání z měst a vesnic. Průzkum zjistil, že drtivá většina mladých vnímá současnou politickou situaci ve srovnání s celou populací mnohem skeptičtěji.

Ústavní činitele nepovažuje za důvěryhodné 57 procent oslovených. Na druhé straně většina mladých (72 procent) a častěji muži sice připouští, že demokracie má své problémy, ale pořád je lepší než kterákoliv jiná forma vlády.

Životní jistoty

Většina oslovených přikládá důležitost účasti ve volbách a 70 procent z nich souhlasí s členstvím Česka v Evropské unii.

Jarmilu Pileckou, hlavní autorku průzkumu ze společnosti Median, výsledky překvapily spíše pozitivně. Oceňuje, že ačkoliv mladým Čechům mnohé věci vadí, nejde o rezignovanou nespokojenost.

„Na svět se sice dívají kritickýma očima, ale většina respondentů zároveň vyjadřuje optimistické vyhlídky. Mladí chtějí být součástí společnosti a většina z nich vidí možnost negativní jevy změnit,“ podotýká socioložka.

Sociologický průzkum vypracovala agentura Median pro studentskou iniciativu Karlovy univerzity Svobodný listopad.

Fakt, že muži souhlasí s demokracií jako nejlepším politickým systémem výrazněji než ženy, podle ní může být dán tím, že muži se o politiku více zajímají a bývají v politických názorech vyhraněnější.

„Pouhá desetina mladých je spokojena s politickou situací, ale 81 procent považuje za důležité účastnit se voleb. Tři čtvrtiny respondentů se obávají ekologické katastrofy, přitom je většina z nich přesvědčena, že se vyplatí snažit se o zlepšení i jako jednotlivec,“ podotýká jedenadvacetiletá studentka.

Výsledky výzkumu dobře hodnotí i jeho zadavatelé. Elišku Halaštovou, studentku Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy a jednu z organizátorek Svobodného listopadu, v něm zaujaly dva zdánlivé paradoxy.

Průzkum: mladí bez rodin vstupují do života se zkreslenými představami

Téma ekologie souvisí s životními jistotami mladých, které jsou poměrně stabilní.

Většina z oslovených (86 procent) se v případě problémů má na koho obrátit, přitom důvěryhodného člověka v blízkém okolí častěji zmiňují ženy. Mladí dospělí do 30 let se nebojí o práci a dovedli by si poradit, kdyby o ni přišli.

Zato jsou poměrně bezradní v otázce bydlení, které se jeví pro 55 procent mladých jako finančně nedostupné.

I tady socioložku zaujal jistý rozdíl v názorech mužů a žen. Podle průzkumu totiž ženy vidí nedostupnost bydlení méně havarijně než muži.

„O důvodech můžeme jen spekulovat. Možná jsou ženy v nárocích na bydlení skromnější. Třeba častěji řeší bydlení s někým dalším než samostatně a náklady tak snáze zvládnou. Také je dost dobře možné, že tuto záležitost nechávají na partnerovi. A muži naopak cítí větší zodpovědnost partnerce odpovídající zázemí zajistit,“ míní Jarmila Pilecká.

Mladí Češi a svět

Pro většinu mladých Čechů (87 procent) je klíčovým benefitem současnosti možnost svobodně vycestovat do zahraničí. Výhodná pracovní nabídka z ciziny by dokonce skoro polovinu oslovených zlákala k přestěhování. Pocit světoobčanství je bližší mužům a mladším respondentům mezi 18 až 24 lety, kteří ještě studují. Přesto pouto k rodné zemi u mladých neztrácí váhu.

Přistěhovalce jako ekonomickou hrozbu vnímá 38 procent dotázaných. V porovnání s celkovou populací je to podle dřívějších výzkumů o třetinu méně. S výrokem, že imigranti berou práci našim lidem, častěji souhlasily ženy a lidé s nižším vzděláním.

Média a informace

Mladí vesměs hodně zvažují, odkud čerpat informace. Zdroj je podstatný pro 81 procent respondentů. Nadpoloviční většina důvěřuje veřejnoprávním médiím a bezmála pro polovinu je podstatné i to, kdo média vlastní. Kritičtější jsou muži a lidé s vyšším vzděláním.

Koordinátor iniciativy Svobodný listopad Michal Zima poukazuje také na některé znepokojující výstupy průzkumu.

„Trochu varovný je pro mě fakt, že 44 procent mladých označilo jako hlavní zdroj informací sociální sítě. Přitom víme, co všechno se tam dá napsat. Jaké manipulativní fake news a hoaxy tam leckdy kolují,“ míní osmadvacetiletý student Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.

A jak si vysvětluje onu výraznou nespokojenost mladých s politickou situací? K zamyšlení nutí podle něj i vůle mladých přestěhovat se kvůli pracovní nabídce do zahraničí, což může souviset i s extrémními náklady na bydlení v Česku.

„Možná je dána i tím, že nemají trpkou zkušenost s totalitou. Tím pádem myslí idealisticky. Vědí, jak to vypadá v cizině, a mají vyšší nároky než předchozí generace,“ domnívá se Michal Zima.