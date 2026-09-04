Z odpovědí, které osm oslovených kandidátů zaslalo redakci, vyplývá, že všichni bydlí v Praze. „Vlastním dva byty v bytovce ze šedesátých let, ve kterých s rodinou bydlím. Dále ještě jeden malý byt, který dlouhodobě pronajímáme,“ sdělila třeba jednička pirátské kandidátky Tereza Nislerová. Doplnila, že zmíněné nemovitosti si pořídila s manželem na hypotéku. Stejně jako chatu, kterou kvůli dětem koupili za covidu.
Nemovitost v Praze nemá jen Václav Láska (SEN pro Prahu), který vlastní půl rodinného domu v Rakovníku a půl chaty na Karlovarsku. „Rodinný dům v Rakovníku využívá má bývalá žena s dětmi. Já bydlím v nájmu v Praze,“ odpověděl.
Aktuálně s ženou splácíme hypotéku na byt, který jsme si pořídili před dvěma lety.