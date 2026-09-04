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Mají miliony i bitcoiny. Jaký majetek vlastní kandidáti na primátora Prahy

Eva Pospíšilová

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Zleva Jan Hušbauer (ANO), Tomáš Portík (SPOLU), Klára Sovová (MOTORISTÉ), Václav Láska (SEN pro PRAHU) | foto: koláž iDNES.cz / Ondřej Hanuš

Miliony na účtech, bitcoiny i další majetek. Redakce iDNES.cz zjišťovala, co vlastní relevantní kandidáti na příštího pražského primátora. Ten v čele metropole vystřídá současného Bohuslava Svobodu (ODS) po volbách, které proběhnou 9. a 10. října.

Z odpovědí, které osm oslovených kandidátů zaslalo redakci, vyplývá, že všichni bydlí v Praze. „Vlastním dva byty v bytovce ze šedesátých let, ve kterých s rodinou bydlím. Dále ještě jeden malý byt, který dlouhodobě pronajímáme,“ sdělila třeba jednička pirátské kandidátky Tereza Nislerová. Doplnila, že zmíněné nemovitosti si pořídila s manželem na hypotéku. Stejně jako chatu, kterou kvůli dětem koupili za covidu.

Nemovitost v Praze nemá jen Václav Láska (SEN pro Prahu), který vlastní půl rodinného domu v Rakovníku a půl chaty na Karlovarsku. „Rodinný dům v Rakovníku využívá má bývalá žena s dětmi. Já bydlím v nájmu v Praze,“ odpověděl.

Aktuálně s ženou splácíme hypotéku na byt, který jsme si pořídili před dvěma lety.

Adam ScheinherrPraha sobě

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