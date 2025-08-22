Více než čtyři pětiny dotázaných si myslí, že by měla mít žena právo se samostatně rozhodnout, zda má být provedeno umělé přerušení jejího těhotenství.
„Desetina české populace se poté domnívá, že má být interrupce povolena pouze s přihlédnutím ke zdravotním a sociálním ohledům na dítě a ženu,“ zjistil průzkumu. Pouhé jedno procento respondentů si naopak myslí, že by potraty měly být zakázány.
Faktorem je i náboženské vyznání
„Při porovnání postojů se statisticky významně častěji ženy přiklání k možnosti plného rozhodování při interrupci. Druhým významným faktorem, který souvisí s rozložením názorů na interrupci, je náboženské vyznání,“ uvedlo CVVM.
Respondenti římskokatolického vyznání podle výzkumu méně často podporují plné rozhodování ženy o umělém ukončení těhotenství ve srovnání s respondenty bez vyznání.
Eutanazii podporují mladí
S eutanazií pak „rozhodně souhlasí“ 41 procent české veřejnosti, dvě pětiny dotázaných „spíše souhlasí“. Naopak s jejím zavedením nesouhlasí 15 procent respondentů.
„Toto právo nejvíce podporují respondenti ve věku 30 až 39 let. Naopak největší míru nesouhlasu vyjádřili nejstarší respondenti 65 a více let,“ doplňují autoři výzkumu. Současně doplnili, že respondenti s liberálnějším postojem k interrupci mají více souhlasný názor v otázce eutanazie.
„Lidé, kteří si myslí, že by žena měla mít samostatně právo rozhodovat o interrupci, mají v 86 procentech případů i souhlasný názor ohledně ukotvení eutanazie v českém právním řádu,“ doplnili autoři výzkumu, kterého se zúčastnilo 1 712 lidí.
Spíše ženy by prostituci zakázaly
Výzkum se také zabýval otázkou prostituce. Lidé se měli vyjádřit k tomu, s jakým výrokem se ohledně zákonné úpravy prostituce v České republice ztotožňují. Názory jsou podle výzkumníků v dané otázce napříč českou společností značně rozdílné.
„Dvě pětiny dotázaných si myslí, že prostituci není třeba upravovat zákonem, jelikož stačí, že zákon postihuje kriminalitu, která se s prostitucí pojí. Více než jedna třetina zastává názor, že by prostituce měla být zákonem povolena a měla by být upravena jako živnost,“ uvedl průzkum.
Téměř šestina žen si myslí, že by mělo být poskytování sexuálních služeb za úplatu zakázáno, zatímco mezi mužskými respondenty se jedná o necelých šest procent.
„Zatímco lidé, jejichž nejvyšší dosažené vzdělání je základní či střední bez maturity, souhlasí se zákazem prostituce v téměř 15 procentech případů, mezi lidmi s vyšším dosaženým vzděláním se jedná o 9 procent případů,“ vyplývá z šetření.
Rozdílné názory panují také z pohledu věku. Zatímco mladší se častěji přiklání k zakázání prostituce či jejímu omezení, starší respondenti jsou spíše pro její povolení či celkově nevidí potřebu její zákonné úpravy.