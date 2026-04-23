Vyplývá to z průzkumu agentury NMS Market Research pro Tesco Mobile. Více než polovina rodin (53 procent) spolu k večeři podle průzkumu usedne maximálně třikrát týdně.
„Devět z deseti rodičů říká, že vnímá společné jídlo bez mobilních telefonů jako čas být spolu. Navzdory tomu ale více než třetina rodičů (35 procent), kterým mobily u stolu vadí, přiznává, že telefon během jídla alespoň občas aktivně používají,“ přiblížil jeden ze závěrů výzkumu generální ředitel Tesco Mobile pro Českou republiku a Slovensko Tomáš Martiňák.
Jak často spolu rodiny stolují, ovlivňuje i věk dětí. V domácnostech s dětmi do sedmi let se rodiny schází u večeře alespoň čtyřikrát týdně. U rodin s dětmi staršími 14 let frekvence společných večeří klesá, alespoň čtyřikrát týdne se rodina sejde ve třetině případů, ukázal dále průzkum.
Úplný zákaz mobilů u jídla podle výzkumu zavedly čtyři z deseti rodin, dalších asi 45 procent se snaží o jejich vědomé omezení. Samotné pravidlo ale podle autorů průzkumu naráží na slabé místo v autoritě, zhruba čtvrtina dospělých v těchto domácnostech totiž nastavená pravidla sama občas poruší.
„Lidé jsou ve velké míře otroky svých návyků, které si mnohdy plně neuvědomují. A právě scrollování nebo neustálá kontrola dění na sociálních sítích se automatickými návyky skrze své biologicko-psychologické souvislosti stávají velmi snadno a rychle,“ vysvětlil psycholog a psychoterapeut Tomáš Kvapilík.
Důslednost pak podle něho logicky chybí u nejmladší generace a na 14 procent dětí se podle průzkumu zákazy rodičů, které se týkají telefonů u stolu, neřídí vůbec. Postoj, že mobily u stolu nevadí, zastává asi 6 procent rodičů.
Kontakt a kontrola bezpečí
„Vlastní telefon má v Česku již 99 procent dětí starších 11 let. Přestože si rodiče jako ideální věk pro první mobilní zařízení nejčastěji představují osmý až devátý rok života, realita je jiná,“ uvedla na tiskové konferenci marketingová ředitelka společnosti Tesco Mobile Lada Franková.
Asi 45 procent dětí získá podle ní první telefon ještě před nástupem do základní školy nebo v první třídě. Hlavní motivací rodičů k pořízení mobilního telefonu dětem je podle průzkumu bezpečí (52 procent oslovených), potřeba být s dítětem v kontaktu (38 procent) a možnost kontroly jeho polohy (36 procent). Na 10 procent dotázaných přiznalo, že dítěti pořídilo mobilní telefon pod tlakem okolí, nejčastěji spolužáků.
„Výzkum nám potvrdil, že mobil pro dítě je v očích rodičů především symbolem bezpečí a jistoty. Paradoxně se ale tento nástroj stává tichým narušitelem v okamžicích, kdy rodina tráví čas společně. Náš projekt je výzvou k tomu, abychom dokázali telefon v pravý čas odložit a ve chvílích, kdy jsme spolu, jsme byli skutečně spolu,“ uzavřel Martiňák.
Průzkumu se v březnu zúčastnilo 1067 rodičů dětí od pěti do 16 let ze všech krajů České republiky.