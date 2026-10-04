„Výsledky výzkumu ukazují dvě hlavní obavy, které Češi mají. Jedna se týká ekonomické situace, ať už osobní nebo z pohledu globálního vývoje ekonomiky, druhá poté případného rozšíření války dále do Evropy. Lidé poté mají pocit, že stát není příliš na velké krize připraven, zároveň na něj ale osm z deseti Čechů spoléhá,“ uvedl ředitel divize Ipsos Public Affairs Michal Kormaňák.
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Vyjít s výplatou je problém. Většině na konci měsíce mnoho nezbude, říká průzkum
Vysokých cen čili zdražování se obává polovina respondentů, války v Evropě téměř polovina a ekonomické krize asi třetina lidí. Dále následují obavy ze zneužití AI a nových technologií, klimatických a přírodních katastrof, dezinformací, energetické krize, politické nestability a kybernetických útoků.
Mladí lidé častěji zmiňují zneužití umělé inteligence a nových technologií nebo klimatické a přírodní katastrofy. Starší generace naopak více řeší ekonomickou nejistotu a bezpečnostní témata.
Zajímavý je podle autorů průzkumu rozdíl mezi obavami a připraveností. Češi mají pocit, že se dokážou přizpůsobit zdražování, přestože ho označují za největší hrozbu. Naopak válka v Evropě patří mezi největší zdroje obav, zároveň však lidé přiznávají velmi nízkou osobní připravenost na takovou situaci.
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AI využívají dvě třetiny Čechů. Přibývá však i obav, vyplývá z průzkumu
Ještě kritičtěji hodnotí připravenost společnosti a státu. Téměř 80 procent respondentů očekává, že hlavní odpovědnost za zvládání velkých krizí ponese stát a veřejné instituce. Mladí lidé častěji ještě uvádějí Evropskou unii a mezinárodní organizace.
Data zároveň ukazují, že dvě třetiny Čechů vnímají poslední krize jako faktor, který společnost spíše rozdělil, než posílil. „Mladí lidé rovněž souhlasí, že zkušenosti z posledních let nás naučily krize lépe zvládat a že další krizi bychom tak zvládli lépe než před pěti lety,“ dodali autoři průzkumu.
Průzkum se uskutečnil letos v září, zúčastnilo se ho 1084 lidí starších 18 let.