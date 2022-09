Češi by bojovali se změnou klimatu, bojí se ale zchudnutí, zjistila studie

„Hlavním závěrem celé studie ve zkratce je, že česká veřejnost bude ráda chránit přírodu, krajinu a klima. Zároveň má však velké obavy z ekonomických a sociálních dopadů takové transformace. Tyto obavy a překotnost, s jakou se z pohledu běžných občanů změny mohou dít, představují zásadní bariéru,“ shrnul závěry studie sociolog a ředitel STEM Martin Buchtík.

Ihned by řešila problémy klimatické změny polovina oslovených, čtvrtina pak aspoň v tomto desetiletí. Přičemž 79 procent dotázaných souhlasí, že je důležité chránit planetu nejen pro lidi, ale také pro všechna zvířata a rostliny, která na ní s lidmi žijí.

Jak se společnost dělí dle přístupu k transformaci? Optimističtí podporovatelé, tedy lidé klonící se k razantnějším krokům transformace průmyslu a ekonomiky na „zelenou“, je podle průzkumu 22 procent a jde o dobře finančně zajištěné osoby. Opatrných příznivců je 26 procent. Těmto lidem záleží na životním prostředí, ale nejsou vstřícní vůči všem opatřením. „Nejsou tolik ochotní připlácet za klimatická opatření,“ konstatuje průzkum. „Zdrženlivých“, což jsou podle průzkumu usedlejší občané, kteří se bojí ekonomických změn tolik, že je téměř vždy odmítají, je 13 procent oslovených. Razantních odpůrců klimatických opatření bylo v průzkumu 19 procent. Často jsou to lidé skeptičtí vůči EU, kteří její opatření pro boj se změnou klimatu považují za nesmysl. Dohromady 20 procent oslovených pak výzkumníci zařadili do kategorií „nejistí“ a „lhostejní“, jelikož se vyznačují nevyhraněným názorem na politická řešení až nezájmem o veřejné dění.

„Potěšilo mě, že Češi chtějí mít krajinu krásnější a nerezignovali na návrhy, které připravujeme,“ reagovala na výsledky studie ministryně životního prostředí Anna Hubáčková.

Nejvíce se lidé podle studie obávají socioekonomických dopadů změn, často však aniž by ke konkrétním připravovaným opatřením měli informace. S výrokem „přechod naší ekonomiky a průmyslu na zelenější fungování povede ke zchudnutí obyvatel Česka“ souhlasí skoro půlka dotázaných.

Nejvíce lidé podporují taková opatření, která jim ušetří peníze. Nadpoloviční většina podporovatelů i odpůrců se tak shodne na chuti investovat do zachytávání vody na své zahradě či zateplení svého bydlení. Pořízení fotovoltaických panelů nebo tepelného čerpadla zvažuje zhruba třetina dotazovaných z táboru odpůrců a zdrženlivých.

Podpora obnovitelných zdrojů je velká napříč všemi tábory, ať už lidé „zelenou“ transformaci průmyslu a ekonomiky podporují či ne. „Pokud by na ty fotovoltaické panely měli peníze, tak si je dají na tu střechu všichni,“ podotkl šéf Institutu 2050 Jan Krajhanzl.

Český průmysl se rovněž bojí rychlých změn, které pro něj dle očekávání budou drahé. „Klíčové pro nás je, aby ty změny byly reálné, většina firem se stejně jako občané bojí rychlosti těch změn, aby se na ně zvládly adaptovat,“ reagoval na výsledky výzkumu člen představenstva Svazu průmyslu a dopravy Petr Jonák.

Neznalost veřejnosti o klimatu je alarmující

Celkově má veřejnost ovšem velmi málo informací o závazcích České republiky a plánovaných opatřeních pro transformaci. Navíc nadpoloviční většina obyvatel ani nemá dostatek informací, jak snížit své emise.

Konkrétně o Green dealu má dostatek informací podle svého hodnocení jen desetina občanů. Polovina oslovených „ví něco málo“ a třetina „neví vůbec nic nebo skoro nic“. Lidé ji často vidí jako uspěchanou, zároveň ale jako potřebnou, třetina respondentů se v těchto konkrétnějších otázkách ovšem nedokázala vyjádřit.

Výzkumníci byli překvapeni neznalostí Čechů ohledně faktů o klimatické změně. Jen 17 procent oslovených vědělo, že Česko se v posledních 60 letech otepluje dvakrát rychleji, než je celosvětový průměr.

Pouze 7 procent lidí zase vědělo, že Česko produkuje v přepočtu na jednoho obyvatele více emisí skleníkových plynů než Čína, Indie nebo Velká Británie. Více než polovina dotázaných přitom tento fakt označila za lež.

„Už jsme asi narazili na to, že u některých témat jsme nedostatečně věnovali komunikovali a jejich prezentaci ale je to poučení do budoucna,“ dodala Hubáčková.