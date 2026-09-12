Vysokoškolské studium plánuje 37,5 procenta lidí ve věku 16 až 25 let a dalších 28 procent už na vysoké škole studuje. Pro velkou část mladé generace tak právě dokončení studia představuje přirozený předěl mezi životem u rodičů a samostatným bydlením. Češi přitom podle dat Eurostatu opouštějí rodičovskou domácnost mírně dříve, než je evropský průměr. V roce 2024 byl průměrný věk osamostatnění v Evropské unii 26,2 roku, v Česku 25,8 roku. Například na Slovensku to bylo až 30,9 roku.
„Většina mladých Čechů má poměrně jasnou představu, kdy chce vylétnout z rodičovského hnízda. Samostatnost ale něco stojí. Už první pronájem znamená mít k dispozici peníze na nájemné, kauci a případnou provizi. A pokud člověk později zamíří k vlastnímu bydlení, potřebuje vytvořit ještě výrazně větší finanční základ,“ uvedl analytik Portu Lukáš Raška.
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Při stěhování do pronajatého bytu musí mladý člověk počítat nejen s pravidelným nájemným, ale často také s několika většími vstupními platbami najednou. Například u pražského bytu 2+kk s nájmem kolem 25.000 korun může při dvouměsíční kauci a provizi realitní kanceláři ve výši jednoho nájmu potřebovat při podpisu smlouvy více než 100.000 korun.
Vlastní bydlení považují mladí lidé za obtížně dosažitelný cíl. V loňském dotazování Portu označilo pořízení vlastní nemovitosti za značnou výzvu 62 procent mladých Čechů ve věku 16 až 29 let. Vlastní bydlení by si přitom většina mladých přála a plánuje ho. Pouze tři procenta z nich uvedla, že o něj nemá zájem, 13 procent už nemovitost vlastní.
Obtížnou dostupnost potvrzují data Deloitte Property Indexu 2025. Praha je třetím nejméně dostupným ze sledovaných evropských měst pro pořízení vlastního bydlení. Na standardizovaný byt o velikosti 70 metrů čtverečních je potřeba ekvivalent 15 průměrných hrubých ročních mezd.
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Velkou bariérou pro mladé při pořízení vlastního bydlení je počáteční kapitál. Česká národní banka umožňuje žadatelům mladším 36 let, kteří pořizují nemovitost k vlastnímu bydlení, hypotéku až do 90 procent hodnoty zastavené nemovitosti, ale i při využití této hranice kupující u nemovitosti za pět milionů korun potřebuje nejméně 500.000 korun z vlastních zdrojů.
„Vlastní bydlení je pro mladé dlouhodobým a stále náročnějším cílem. Nejdříve potřebují rezervu na samostatný život a běžné pravidelné výdaje, později mohou řešit vlastní kapitál na bydlení. Období střední nebo vysoké školy může být vhodným momentem pro první dlouhodobý finanční plán,“ upozornil Raška.