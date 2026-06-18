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Polovinu Čechů znepokojuje jejich finanční situace, tvrdí průzkum. Odkládají útraty

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  19:50
Polovinu obyvatel ČR znepokojuje finanční situace jejich domácností v příštím půlroce, nejčastěji se přitom obávají zdražování potravin a energií. Dvě pětiny lidí chtějí proto v porovnání s loňským rokem omezit své útraty a 46 procent Čechů kvůli finanční situaci odkládá na dalších šest měsíců nějaký větší plán, třeba nákup nového vybavení do domácnosti nebo zahraniční dovolené. Vyplynulo to z květnového průzkumu agentury STEM/MARK.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Depositphotos

Obavy z růstu cen potravin má 59 procent lidí a ze zdražení energií 55 procent. Téměř polovina dotázaných se obává zvýšení cen paliv a dopravy a podobný podíl se bojí války. Ničeho se v příštím půlroce neobává pět procent občanů.

Znepokojuje vás vaše finanční situace?

Podle autorů průzkumu cenový růst u potravin a energií je nejčastější obavou ve všech věkových skupinách, lidé starší 65 let vedle toho mají častěji strach i z válečného konfliktu. Finanční situace domácnosti ale znepokojuje relativně více generaci 30 až 44 let, která je pod největším tlakem splátek, práce či daní, zatímco šedesátníci a starší jsou v tomto ohledu klidnější.

Přibližně pětina lidí hodlá v příštím půl roce kvůli finanční situaci odložit nákup hodnotnějšího vybavení do domácnosti, zahraniční dovolené nebo pořízení bydlení. Čtrnáct procent upustí od koupě auta.

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Z hlediska věku respondentů nejvíce odkládají velké životní kroky, jako je založení rodiny, pořízení bydlení, start podnikání nebo koupě auta či větší položky do domácnosti, lidé ve věku 18 až 29 let. Na druhou stranu je ale finanční situace jejich rodiny nechává převážně klidnými. „Mladí neříkají, že se hroutí, ale odsouvají životní rozhodnutí na později. A velká část o některých krocích zatím ale vůbec neuvažuje,“ uvedla Zuzana Švalbová z agentury STEM/MARK.

Podle ní naopak nejvíce jsou znepokojeni svou finanční situací třicátníci a čtyřicátníci, z nichž chce šetřit 43 procent, což je více než průměr. Zároveň ale nadprůměrných 15 procent z nich říká, že bude utrácet víc. „Část těchto domácností tedy jede na doraz a škrtá, část se snaží některé kroky dohnat, protože je k tomu tlačí životní fáze,“ doplnila k výsledkům průzkumu, kterého se zúčastnilo 1522 lidí starších 18 let.

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