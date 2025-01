Češi se přestávají zajímat o situaci na Ukrajině. Navíc roste odpor vůči pomoci

Výsledky vyplývají z průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM). Na jaře roku 2022 se o situaci na Ukrajině zajímaly téměř čtyři pětiny Čechů. V roce 2023 se zájem pohyboval stabilně okolo 60 procent, na začátku loňského roku se ještě snížil jen mírně. V průběhu následujících měsíců ale klesl výrazněji a poprvé od jara 2022 se dostal pod padesátiprocentní hranici.

Zájem o dění na Ukrajině výrazně zesiluje spolu s rostoucím zájmem o politiku obecně a v menší míře se zvyšuje také se stoupajícím dosaženým vzděláním nebo i s rostoucím věkem. Více se o konflikt zajímají muži. „Rozhodný zájem častěji vyjadřovali dotázaní z velkých měst s populací nad 50 tisíc obyvatel a vysoce kvalifikovaní odborní nebo vedoucí pracovníci. Z hlediska stranických preferencí byl rozhodný zájem vyšší u voličů SPOLU, STAN, Pirátů, KSČM či Přísahy,“ uvedlo CVVM.

Kroky vlády při podpoře Ukrajiny podporuje 36 procent Čechů. Naopak 30 procent lidí uvedlo, že s vládním postupem rozhodně nesouhlasí, dalších 28 procent spíše nesouhlasí. Celkově se nesouhlas za loňský rok zvýšil o čtyři procentní body, o pět procentních bodů ale vzrostl podíl lidí, kteří s vládními kroky rozhodně nesouhlasí. Bezprostředně po začátku ruské agrese s podporou Ukrajiny ze strany české vlády souhlasilo 58 procent lidí, 35 procent Čechů ji odmítalo.

Téměř tři čtvrtiny dotázaných se domnívají, že mezinárodní společenství by mělo vyvíjet na Rusko diplomatický tlak. Politickou a ekonomickou izolaci Ruska podporuje 49 procent Čechů. S finanční pomocí Ukrajině souhlasí 45 procent lidí, s poskytnutím vojenského vybavení 42 procent. Vojáky, kteří by se zapojili do boje, by na Ukrajinu poslalo 11 procent Čechů.

Většina lidí stále vnímá situaci na Ukrajině jako bezpečnostní hrozbu. Ve vztahu ke světovému míru se tak vyjádřilo 73 procent dotázaných, jako hrozbu pro evropskou bezpečnost vidí konflikt 71 procent Čechů a pro bezpečnost Česka pak 66 procent.

„Oproti svým rekordním hodnotám z jara 2022, případně z počátku roku 2023 jsou stávající podíly vnímání situace na Ukrajině jako hrozby trochu nižší, ale jsou výrazně vyšší, než byly kdykoli v období od druhé poloviny roku 2015 do začátku přímé ruské vojenské intervence na Ukrajině v roce 2022. V případě míru ve světě je pak stávající pocit ohrožení silnější, než jaký byl dřív zaznamenáván v souvislosti s konfliktem na východě Ukrajiny v šetřeních z počátku roku 2015,“ dodalo CVVM.

Průzkum se uskutečnil od 12. září do 28 listopadu 2024 a zúčastnilo se jej 1 008 lidí.