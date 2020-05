Čechy od dovolené v zahraničí ještě odrazuje hrozba 14denní karantény

Koronavirus narušil letní plány téměř polovině Čechů, konkrétně 48 procentům. Ti již nyní vědí, že nepojedou tam, kam původně zamýšleli. Pětina občanů se naopak svých plánů stále drží. Podle průzkumu bude 60 procent Čechů řešit svou letní dovolenou až na poslední chvíli, podle aktuální situace.

Lidé při rozhodování, zda vycestují do zahraničí na dovolenou, berou při rozhodování v potaz i povinnosti čtrnáctidenní karantény po návratu.

„Pokud by tato podmínka byla zrušena, pak by 38 procent dotázaných rozhodně využilo možnosti vycestovat a dalších 23 procent by o tom značně uvažovalo. V případě povinné karantény či testování na vlastní náklady po návratu by své rozhodnutí vycestovat změnilo 63 procent lidí,“ uvádí Institut pro politiku a společnost v tiskové zprávě.

Jak situace kolem covid-19 ovlivnila plány a uvažovaní občanů ČR ohledně letošní letní dovolené a prázdnin svých dětí.

Pokud by Češi mohli někam vycestovat bez nutnosti karantény, nejvíce bych jich vyrazilo do Chorvatska. Dalších 28 procent občanů uvedlo, že je z vybraných zemí láká zejména Slovensko, 21 procent lidí pak Řecko. Mimo Evropu by vycestovalo 18 procent zájemců.

Dovolená v zahraničí je velmi důležitá jen pro 16 procent Čechů. Naopak 43 procent Čechů uvedlo, že by jim nevadilo trávit dovolenou doma, v místě svého bydliště. Téměř třetina Čechů bude letos trávit svou dovolenou spíše na na vlastní chatě nebo chalupě. Z hlediska aktivit se lidé při letošní dovolené budou méně věnovat návštěvám kulturních a sportovních akcí a také kolektivním sportům.

Coby opatření, které má oživit cestovní ruch, chystá vláda poukázky na tuzemskou dovolenou. Ty by měly hodnotu 10 tisíc korun. Spoluúčasti na jejím uhrazení se ale podnikatelé brání. Průzkum ukázal, že poukázku by rozhodně využilo 49 procent lidí.

„Zajímavostí je, že nejnižší zájem je o ni mezi lidmi z nejstarší sledované věkové skupiny 51–65 let,“ dodává institut.

Z průzkumu také vyplynulo, že 35 procent rodičů cítí, že budou mít letos o prázdninách větší problém kam dát své dítě než v předchozích letech. Část rodičů však opět pošle svá děti na prázdniny k prarodičům.

Průzkum Institutu pro politiku a společnost proběhl mezi 27. dubnem až 5. květnem. Zúčastnilo se ho 1000 obyvatel ČR ve věku 18–65 let. Průzkum pro Institut pro politiku a společnost provedla MindBridge Consulting.