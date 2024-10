Morálka politiků se má hodnotit přísněji, míní víc než polovina Čechů

Víc než polovina Čechů soudí, že morálka politiků by měla být posuzována přísněji než u ostatních. Vyplývá to z průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM) z letošního léta. Čtyřicet procent dotázaných věří, že by měla být posuzována stejně, a dvě procenta soudí, že mírněji.