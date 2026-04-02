Podle průzkumu důvěra v armádu roste zejména kvůli nejistotě na mezinárodním poli a nezlepšující se situaci na Ukrajině. Analytici zveřejnili data ve čtvrtek, samotné šetření provedli letos v lednu na tisícovce respondentů.
Zhoršující se bezpečnostní situace ve světě podle průzkumu motivuje Čechy k postupně se zlepšujícímu postoji vůči armádě a investicím do vlastní obranyschopnosti.
Analytici ale dodávají, že tyto postoje jsou silně polarizované podle politických sympatií respondentů. Tento jev se objevil až po vypuknutí války na Ukrajině.
„V roce 2020 věřili armádě v zásadě všichni bez ohledu na politickou příslušnost. Ale jakmile se armáda a válka staly výrazným politickým tématem, začala se společnost polarizovat. Považujeme to za velmi nebezpečné, protože v případě krize tu armáda je pro všechny bez ohledu na politické preference. A bylo by velmi vhodné, kdyby tak byla i vnímána,“ vysvětluje analytik STEM Jiří Táborský.
|
Z průzkumu vyplývá, že nejvíce sporným tématem jsou výdaje na obranu. Česká vláda v letošním rozpočtu počítá s 1,7 procenta HDP na výdaje na obranu, nad dvě procenta HDP se dostane pouze v případě, že by bylo zahrnuto financování projektů souvisejících s obranou na jiných ministerstvech. K závazku dvou procent do roku 2025 se alianční státy zavázaly v roce 2014. Česko nyní čelí za nízké výdaje na obranu kritice ze strany Spojených států a dalších členů NATO.
Názory na tuto problematiku jsou podle Táborského rozdělené výhradně podle politických preferencí. Voliči bývalé vládní koalice SPOLU jsou ve velké většině pro zvyšování obranných výdajů. U voličů aktuální vlády panuje naopak zcela opačný názor.
„Situace je podobná jako ve vnímání Ukrajiny. Striktně proti posilování obranných výdajů jsou voliči SPD. Někde na půl cesty je hnutí ANO a nejvíce nakloněni posilování obrany jsou voliči Motoristů,“ uzavírá Táborský. Podle dat z letošního ledna armádě důvěřuje 77 procent voličů Motoristů, v případě ANO 70 procent, u SPD jde jen o 55 procent.
|
27. března 2026