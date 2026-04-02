Podpora armády v Česku roste. Nejméně jí věří voliči vládní strany, ukazuje průzkum

Podpora armády roste, více než sedmdesát procent Čechů jí důvěřuje. Takřka polovina obyvatel si myslí, že česká armáda je schopná zajistit vnější bezpečnost země i v případě napadení. Podobných čísel dosahuje také důvěra v Severoatlantickou alianci (NATO). Nejmenší důvěru v armádu mají voliči SPD, spíše neutrální postoj mají voliči hnutí ANO a Motoristé. Ukazuje to průzkum společnosti STEM.
Ministr zahraničí a šéf Motoristé sobě Petr Macinka a ministr obrany Jaromír Zůna na jednání vlády (2. března 2026)

Podle průzkumu důvěra v armádu roste zejména kvůli nejistotě na mezinárodním poli a nezlepšující se situaci na Ukrajině. Analytici zveřejnili data ve čtvrtek, samotné šetření provedli letos v lednu na tisícovce respondentů.

Zhoršující se bezpečnostní situace ve světě podle průzkumu motivuje Čechy k postupně se zlepšujícímu postoji vůči armádě a investicím do vlastní obranyschopnosti.

Analytici ale dodávají, že tyto postoje jsou silně polarizované podle politických sympatií respondentů. Tento jev se objevil až po vypuknutí války na Ukrajině.

„V roce 2020 věřili armádě v zásadě všichni bez ohledu na politickou příslušnost. Ale jakmile se armáda a válka staly výrazným politickým tématem, začala se společnost polarizovat. Považujeme to za velmi nebezpečné, protože v případě krize tu armáda je pro všechny bez ohledu na politické preference. A bylo by velmi vhodné, kdyby tak byla i vnímána,“ vysvětluje analytik STEM Jiří Táborský.

Výdaje na obranu lze zvýšit, vláda ale nechce, tvrdí experti

Z průzkumu vyplývá, že nejvíce sporným tématem jsou výdaje na obranu. Česká vláda v letošním rozpočtu počítá s 1,7 procenta HDP na výdaje na obranu, nad dvě procenta HDP se dostane pouze v případě, že by bylo zahrnuto financování projektů souvisejících s obranou na jiných ministerstvech. K závazku dvou procent do roku 2025 se alianční státy zavázaly v roce 2014. Česko nyní čelí za nízké výdaje na obranu kritice ze strany Spojených států a dalších členů NATO.

Názory na tuto problematiku jsou podle Táborského rozdělené výhradně podle politických preferencí. Voliči bývalé vládní koalice SPOLU jsou ve velké většině pro zvyšování obranných výdajů. U voličů aktuální vlády panuje naopak zcela opačný názor.

„Situace je podobná jako ve vnímání Ukrajiny. Striktně proti posilování obranných výdajů jsou voliči SPD. Někde na půl cesty je hnutí ANO a nejvíce nakloněni posilování obrany jsou voliči Motoristů,“ uzavírá Táborský. Podle dat z letošního ledna armádě důvěřuje 77 procent voličů Motoristů, v případě ANO 70 procent, u SPD jde jen o 55 procent.

Nejčtenější

Začala mise lidí k Měsíci. Nečekaný zážitek měli i cestující v letadle

Pohled do motorové sekce během prvních sekund startu na misi Artemis II.

Náročné přípravy, spousta odkladů a posunutých termínů. Cesta lidí k Měsíci ale nakonec opravdu začala. V noci na čtvrtek krátce po půl jedné se tak mohutná raketa SLS vydala na cestu do kosmického...

To je určitě fake! Čeští herci nevěřili informaci, že v hledišti sedí i DiCaprio

Aneta Kalertová a Zdeněk Piškula v představení Valérie a týden divů

Sobotní návštěva Leonarda DiCapria ve Stavovském divadle se konala v naprostém utajení. Americký oscarový herec se do slavné budovy přišel podívat na představení Laterny magiky Valérie a týden divů....

Řidič v Ostravě nadýchal čtyři promile. Policistům tvrdil, že nic nepil, a měl pravdu

V Ostravě řidič nadýchal přes čtyři promile, alkohol ale na vině nebyl. (4....

Neuvěřitelné čtyři promile nadýchal řidič, kterého v pátek během posílených velikonočních kontrol zastavili policisté v Ostravě. Šofér však policistům tvrdil, že nic nepil a opakovaná měření jeho...

Ať se postará Evropa. Trump zvažuje konec války i bez otevření Hormuzského průlivu

Aktuální pohled na Hormuzský průliv

Americký prezident Donald Trump sdělil spojencům, že je ochoten ukončit válku s Íránem, i pokud Teherán znovu neotevře klíčový Hormuzský průliv. Řešení situace by podle něj mělo připadnout Evropě a...

Ukradené peníze jsou nepoužitelné. Mluvčí banky vysvětluje zabezpečení bankomatů

Premium
V Opatovské ulici v Praze někdo v noci na sobotu poškodil dva bankomaty. (4....

Neznámý pachatel zničil v sobotu nad ránem dva bankomaty u obchodního domu na Praze 4. Použil k tomu zřejmě výbušninu. V Česku jsou takové útoky spíše ojedinělé. A to především kvůli bezpečnostním...

Pákistán předložil USA a Íránu dohodu o příměří. Otevřela by hned Hormuz

Hormuzský průliv, hlavní energetická tepna světa (zhruba pětina světových...

Pákistán předložil Spojeným státům a Íránu návrh na okamžité příměří včetně otevření Hormuzského průlivu klíčového pro dopravu ropy, poté by následovala jednání o trvalé dohodě. Plán na ukončení bojů...

6. dubna 2026  9:19,  aktualizováno  10:18

Záchranáři zasahovali v Prokopském údolí, ze skály tam spadl chlapec

ilustrační snímek

V neděli odpoledne v pražském Prokopském údolí spadl chlapec ze skály a zranil se. Skončil poté v nemocnici. Pravděpodobně se jednalo o nešťastnou událost, uvedla v pondělí mluvčí pražské policie Eva...

6. dubna 2026  10:16

Rajchl se nabídl, že vyjedná ropu a plyn od Moskvy. Ruský agent, zní z opozice

Jednání Poslanecké sněmovny. Na snímku Jindřich Rajchl. (16. ledna 2026)

Poslanec vládního hnutí SPD Jindřich Rajchl tvrdí, že snížení spotřební daně na naftu i stanovení maximální ceny paliv, které zavedla vláda Andreje Babiše, pomohou jen krátkodobě. A nabídl se, že...

6. dubna 2026  9:59

Hořekování zoufalého starce. Jak reagují íránské ambasády na Trumpovy hrozby

Americká Sněmovna reprezentantů přijala návrh zákona zajišťující další...

Řada íránských ambasád ve světě zveřejnila na serveru X kritické a ironické reakce na varování amerického prezidenta Donalda Trumpa. Šéf Bílého domu v prohlášení plném vulgarismů varoval Írín, že...

6. dubna 2026  9:47

Po teplém víkendu se v Česku ochladí. Noci budou mrazivé, na horách může sněžit

ilustrační snímek

Po skoro letních nedělních teplotách se tento týden v Česku ochladí. V prvních dnech bude maximálně 16 stupňů Celsia a koncem týdne nejvýše 14 stupňů. Na severovýchodě země bude propad teplot ještě...

6. dubna 2026  8:11

V izraelské Haifě íránská střela zasáhla obytný dům, nejméně dva lidé zemřeli

Následky iránského útoku na Izrael (5. dubna 2026)

V izraelském městě Haifa v noci na neděli našli záchranáři dva mrtvé v troskách několikapatrového obytného domu, který v neděli zasáhla íránská střela. Dál pátrají ještě po dvou pohřešovaných,...

6. dubna 2026  7:15

Účelně zaměstnává a bystří důvtip. Jak vzniká legendární stavebnice Merkur

Premium
Majitel společnosti Merkur Toys Richard Hrbáč

Kovové pásky, šroubky a děrované plechy. Stavebnice, kterou před více než sto lety vymyslel Jaroslav Vancl, dodnes probouzí technickou fantazii dětí i dospělých – a někdy i mění svět. Právě z Merkuru...

6. dubna 2026

Čarování s výpočty i zavádějící „SUPER cena“. Jak se obchází zákon o slevách

Premium
Ilustrační snímek

Zákon o ochraně spotřebitele nařizuje obchodníkům, aby při poskytování slev uváděli i další údaje, například nejnižší inzerovanou cenu za posledních třicet dnů. Část obchodníků si s tím ale těžkou...

6. dubna 2026

Algoritmy jsou nastavené tak, že se dětem zobrazuje bezduchý obsah, varují z ČTÚ

Premium
Lektoři Telekomunikační akademie ČTÚ Václav Linhart (vlevo) a Jaroslav Doležal....

Děti už na mateřských školách mají přístup k tabletu či mobilu, používají i sociální sítě a rodiče často nemají povědomí o rizicích, které na internetu číhají. Lektoři Václav Linhart a Jaroslav...

6. dubna 2026

Kde vzít chlapa, když jsou všichni ve válce? Ukrajinské vojandy líčí život na frontě

Premium
Nasťa slouží jako operátorka dronů v Chersonské oblasti. Ve volných chvílích...

Od našich zpravodajů na Ukrajině V ukrajinské armádě slouží 75 tisíc žen, dvakrát víc než před ruskou invazí. Zdaleka nekončí jen v kuchyni nebo jako sekretářky na štábu. Jsou u rozvědky, v logistice, létají s drony. „Jsou...

6. dubna 2026

V Holešovicích vytryskl gejzír. Strážníci kvůli havárii vody usměrňují dopravu

Policie zasahuje u havárie vody v pražských Holešovicích. (5. dubna 2026)

Na křižovatce ulic Osadní a Plynární v pražských Holešovicích v neděli odpoledne praskl horkovod. Ze silnice vytryskl proud vody. Společnost Pražská teplárenská zjišťuje příčiny poruchy a připravuje...

5. dubna 2026  16:58,  aktualizováno  23:16

OBRAZEM: Velikonoční oslavy vrcholí. Podívejte se, jak lidé nejen v Česku slaví

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně. O velikonoční neděli putují z okolních obcí...

Největší křesťanské svátky jsou v plném proudu. Lidé v Česku, ale také v zahraničí, si Velikonoce připomínají pomocí lidových tradic a obyčejů. Portál iDNES.cz přináší přehled vybraných fotografií.

5. dubna 2026  20:25

