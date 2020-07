ANO by dostalo dvakrát tolik hlasů než ODS, ČSSD by dotáhla Piráty

Oproti předchozímu měření z března 2020 statisticky významně posílila ČSSD, upozornila CVVM. Pozorovaný pokles podpory hnutí ANO a KDU-ČSL naopak není statisticky významný a není možné mluvit o faktické změně podpory těchto stran, dodává agentura.

„Zda se skutečně jedná o věcně významné posuny, by mohla ukázat až následující měření. U dalších stran a hnutí nedošlo k významným posunům voličské podpory,“ upozorňuje průzkumná agentura.



U uskupení STAN, KDU-ČSL, TOP 09, a SPD není možné vzhledem k intervalům spolehlivosti a váhání voličů mezi více stranami říci, zda by se do Sněmovny dostaly či nikoli. STAN by podle červnového modelu dostali pět procent hlasů, KDU-ČSL a TOP 09 po 4,5 procenta, SPD čtyři procenta a Trikolóra dvě procenta. Jisté místo ve Sněmovně mají patrně komunisté se 7,5 procenta hlasů.



Pokud by se ve druhé polovině června 2020 konaly volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, podle vlastního vyjádření by se jich zúčastnilo 61 procent občanů.