Průvan v ODS. Na posty místopředsedů míří i kritici koalice SPOLU

Josef Kopecký
  14:45
Změny ve vedení ODS bude ještě větší, než se zdálo. V reakci na výsledky voleb do Sněmovny oznámili šéf strany a končící premiér Petr Fiala a dosavadní první místopředseda, ministr financí Zbyněk Stanjura, že nebudou obhajovat stranické funkce. Skončí ale i nejméně další dva místopředsedové, ministryně spravedlnosti Eva Decroix a ministr kultury Martin Baxa.
Do nejužšího vedení ODS by mohli nově zamířit předseda zastupitelů SPOLU pro Prahu a starosta Prahy 9 Tomáš Portlík, kterého navrhla pražská organizace strany.

„Já sám jsem se po zralé úvaze rozhodl neobhajovat pozici místopředsedy ODS. Samozřejmě ale jako emeritní místopředseda, emeritní ministr a poslanec této strany a také předseda krajského sdružení ODS v našem regionu budu velmi intenzivně podporovat úsilí o nalezení nové cesty pro Občanskou demokratickou stranu,“ řekl tento týden po jednání vlády Baxa.

„Rozhodla jsem se nekandidovat do vedení ODS,“ napsala o den dříve na sociální síti X ministryně Decroix. „Chci věnovat víc času dětem a sobě - profesně i osobně,“ vysvětlila politička, která byla ve straně neochvějnou spojenkyní Petra Fialy. ODS má podle ní skvělé lidi, kteří si zaslouží prostor.

Chci přebrat voliče ANO, Česko objedu křížem krážem. Kupka odhaluje plány

Další z dosavadních místopředsedů ODS, ministr dopravy Martin Kupka, zatím sbírá nominace na post nového šéfa strany a jeho jediným soupeřem je stále jen Radim Ivan z Ostravy. Ten dostal nominaci na předsedu ve čtvrtek od místního sdružení ODS Ostrava Jih.

Z pražské politiky do užšího vedení ODS?

Do nejužšího vedení strany by mohli nově zamířit předseda zastupitelů SPOLU pro Prahu a starosta Prahy 9 Tomáš Portlík, kterého navrhla pražská organizace strany. Na pozici prvního místopředsedy ODS Portlíka navrhl i regionální sněm ODS v Karlovarském kraji a liberecká krajská organizace ho podpořila jako kandidáta na místopředsedu.

„Já říkám, že si má ODS udělat sama pořádek a že na krajích, na městech a na obcích, ať si to každý dělá podle sebe, jak uzná za vhodné. Jsme demokratická strana a každý zváží, kde ke komu má blíž,“ řekl iDNES.cz Portlík.

Hejtman Kuba přetáhl do nového hnutí 30 ze 34 jihočeských zastupitelů ODS

Na dotaz, zda si tedy myslí, že i do příštích voleb do Sněmovny, i když mají být až za čtyři roky, má jít ODS spíš sama než v koalici SPOLU, odvětil: „No, jasně, sami. A to jsem i řekl na všech regionech.“

Teď se ale podle něj ODS má hlavně stabilizovat a vrátit se k tomu, co podle něj umí. „Prostě to řemeslo, aby věci fungovaly. Bude potřeba opravit tu zpackanou digitalizaci,“ uvedl jako příklad Portlík.

Volební kongres ODS se bude konat 17. a 18. ledna v pražském hotelu Clarion ve Vysočanech, tedy na Portlíkově domácí půdě.

Červíček má koalici SPOLU za přežitou

Také senátor a bývalý hejtman Královéhradeckého kraje Martin Červíček řekl iDNES.cz, že se bude ucházet o post místopředsedy strany.

V den, když Petr Fiala výkonné radě ODS oznámil, že už nebude kandidovat, se Červíček kriticky vyjádřil ke SPOLU. „Koalice SPOLU je přežitá,“ řekl při příchodu na jednání výkonné rady ODS Červíček.

Sněm v Libereckém kraji ho podpořil na post prvního místopředsedy ODS, v Karlovarském kraji na post řadového místopředsedy.

Průvan v ODS. Na posty místopředsedů míří i kritici koalice SPOLU

