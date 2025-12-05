„Já sám jsem se po zralé úvaze rozhodl neobhajovat pozici místopředsedy ODS. Samozřejmě ale jako emeritní místopředseda, emeritní ministr a poslanec této strany a také předseda krajského sdružení ODS v našem regionu budu velmi intenzivně podporovat úsilí o nalezení nové cesty pro Občanskou demokratickou stranu,“ řekl tento týden po jednání vlády Baxa.
„Rozhodla jsem se nekandidovat do vedení ODS,“ napsala o den dříve na sociální síti X ministryně Decroix. „Chci věnovat víc času dětem a sobě - profesně i osobně,“ vysvětlila politička, která byla ve straně neochvějnou spojenkyní Petra Fialy. ODS má podle ní skvělé lidi, kteří si zaslouží prostor.
Další z dosavadních místopředsedů ODS, ministr dopravy Martin Kupka, zatím sbírá nominace na post nového šéfa strany a jeho jediným soupeřem je stále jen Radim Ivan z Ostravy. Ten dostal nominaci na předsedu ve čtvrtek od místního sdružení ODS Ostrava Jih.
Z pražské politiky do užšího vedení ODS?
Do nejužšího vedení strany by mohli nově zamířit předseda zastupitelů SPOLU pro Prahu a starosta Prahy 9 Tomáš Portlík, kterého navrhla pražská organizace strany. Na pozici prvního místopředsedy ODS Portlíka navrhl i regionální sněm ODS v Karlovarském kraji a liberecká krajská organizace ho podpořila jako kandidáta na místopředsedu.
„Já říkám, že si má ODS udělat sama pořádek a že na krajích, na městech a na obcích, ať si to každý dělá podle sebe, jak uzná za vhodné. Jsme demokratická strana a každý zváží, kde ke komu má blíž,“ řekl iDNES.cz Portlík.
Na dotaz, zda si tedy myslí, že i do příštích voleb do Sněmovny, i když mají být až za čtyři roky, má jít ODS spíš sama než v koalici SPOLU, odvětil: „No, jasně, sami. A to jsem i řekl na všech regionech.“
Teď se ale podle něj ODS má hlavně stabilizovat a vrátit se k tomu, co podle něj umí. „Prostě to řemeslo, aby věci fungovaly. Bude potřeba opravit tu zpackanou digitalizaci,“ uvedl jako příklad Portlík.
Volební kongres ODS se bude konat 17. a 18. ledna v pražském hotelu Clarion ve Vysočanech, tedy na Portlíkově domácí půdě.
Červíček má koalici SPOLU za přežitou
Také senátor a bývalý hejtman Královéhradeckého kraje Martin Červíček řekl iDNES.cz, že se bude ucházet o post místopředsedy strany.
V den, když Petr Fiala výkonné radě ODS oznámil, že už nebude kandidovat, se Červíček kriticky vyjádřil ke SPOLU. „Koalice SPOLU je přežitá,“ řekl při příchodu na jednání výkonné rady ODS Červíček.
Sněm v Libereckém kraji ho podpořil na post prvního místopředsedy ODS, v Karlovarském kraji na post řadového místopředsedy.