Prudké ochlazení a sníh. O víkendu přijde výrazná změna počasí

  10:48
Ve středu naměřili meteorologové nejvyšší teploty v jižních a jihozápadních Čechách. Na stanici České Budějovice – Rožnov bylo nejtepleji s 11,4 °C. Nad 10 °C naměřily i stanice v Domažlicích a ve Strakonicích. Víkend ale otočí. V pátek večer se začne rychle ochlazovat a sobotní ranní teploty budou kolem 0 °C. Během dne začne déšť přecházet ve sněžení. V neděli už budou ranní minima kolem -5 °C, při vyjasnění až k -9 °C.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Radek Vebr, MAFRA

Dnes (ve čtvrtek) bude zataženo až oblačno, na severovýchodě zpočátku místy i polojasno. Ráno se ojediněle objeví mlhy. Podle meteorologů z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) bude místy pršet a večer mohou nastat i srážky smíšené nebo sněhové.

Teploty vystoupají na 5 až 10 °C, na horách kolem 1 °C. Večer bude v Čechách zesilovat mírný jihozápadní až jižní vítr 2 až 5 m/s.

V noci na pátek meteorologové očekávají oblačno až zataženo. Místy občasný déšť nebo přeháňky, hlavně pak v severní polovině území. Nad 1100 m bude pršet se sněhem nebo sněžení.

V pátek přes den bude oblačno až zataženo. Občasný déšť nebo přeháňky se objeví hlavně v severní polovině území. V oblastech nad 900 m lze očekávat i srážky smíšené nebo sněhové.

Odpoledne a večer srážky ustanou a později začne ubývat oblačnosti. Místy bude i jasno. Nejvyšší teploty se budou pohybovat kolem 5 až 9 °C, na jihu Moravy vystoupají až k 11 °C.

Pár dní jaro, pak prudká změna. Vrátí se zima a mráz

V sobotu bude převážně zataženo. Mimo jih Moravy, kde bude zpočátku i zmenšená oblačnost. Od severozápadu pak přijde na většině území déšť. V Čechách, později i na Moravě a ve Slezsku bude ale přecházet ve sněžení.

Odpoledne nastane v Čechách ochlazování. Večer se může ojediněle vytvořit i náledí.

V neděli očekává ČHMÚ oblačno až polojasno. Ojedinělé sněhové přeháňky nastanou zpočátku ve východní polovině území, kde bude zataženo se sněžením.

V noci a ráno se začne tvořit náledí. Nejnižší noční teploty klesnou na -2 až -7 °C, při vyjasnění a sněhové pokrývce až k -9 °C. Nejvyšší denní teploty budou jen lehce nad nulou.

Zataženo až oblačno bude i v pondělí, kdy od západu dorazí na většinu území občasné sněžení. To bude přechodně v polohách pod 500 m přecházet do deště, ojediněle i mrznoucího. Noční teploty se budou držet pod nulou, při malé oblačnosti a sněhové pokrývce i kolem -11 °C.

Vyhlídka počasí od úterý do čtvrtka: Na většině území bude zataženo až oblačno s občasným sněžením. To bude s nižší polohou postupně přecházet v déšť.

