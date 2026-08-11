Soud zároveň rozhodl o přerušení trestního stíhání podnikatele Andreje Anastasova ze zdravotních důvodů.
„Jestliže osoba provozující prostituci zaplatila pevnou částku za zveřejnění inzerátu, šlo o cenu inzertní služby. Samotná skutečnost, že prostředky použité k zaplacení mohly pocházet z předchozího provozování prostituce, z provozovatele inzertní platformy nečiní osobu kořistící z prostituce,“ uvedl soud v odůvodnění rozhodnutí z minulého týdne.
|
Proč vyšetřují po 20 letech jen nás? Nedává to smysl, říká majitel webu sex.cz
Podle soudu navíc nebyla prokázána ani souvislost mezi inzercí a provozováním prostituce, která by mohla vést k závěru, že by ji obžalovaní fakticky svojí činností umožňovali. Rozhodnutí o zastavení stíhání se podle Info.cz týká firmy EOL.cz, pod kterou weby spadaly.
V souvislosti s provozováním desítek webů inzerujících sexuální služby za peníze obvinila policie v říjnu 2023 podle Info.cz devět lidí a společnost EOL.cz z kuplířství a účasti na organizované zločinecké skupině. Obviněnými byli spolumajitelé a zaměstnanci firmy. Jako výnos z trestné činnosti kriminalisté zajistili majetek v hodnotě zhruba 63 milionů korun.
Obžaloba následovala loni v listopadu. Zakladatel skupiny EOL.cz Anastasov byl podle dřívějších informací serveru Odkryto.cz obžalován z 12 trestných činů, vedle kuplířství také ze znásilnění, vydírání nebo ublížení na zdraví.
|
Viní je z kuplířství za inzeráty na sex, hrozí převrat v nabízení erotiky
Původně měl případ projednávat Obvodní soud pro Prahu 1, ale Vrchní soud v Praze letos rozhodl, že se případem kvůli závažnosti údajných trestných činů má zabývat pražský městský soud. V červenci vyloučil část obžaloby, která se týká Anastasova, k samostatnému projednání. Anastasov byl na rozdíl od ostatních obviněných ve vazbě, z níž ho po přerušení stíhání propustili. Info.cz píše, že Anastasov je v nemocnici s velmi závažnou diagnózou.
Kriminalisté při vyšetřování znepřístupnili víc než čtyři desítky inzertních webů nabízejících poskytování sexuálních služeb za úplatu. Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) uvedla, že obvinění získali z poskytované prostituce neoprávněný prospěch v řádu několika desítek milionů korun. Skupina podle vyšetřovatelů měla při páchání trestné činnosti dominantní postavení, čehož zneužívala. Zajištěným majetkem byly zejména nemovitosti, zlaté slitky, auto a peníze na účtech i v hotovosti.