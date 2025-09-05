Poslanec na Facebooku k vyjádření doplnil, že je to jediné prohlášení, které k události vydá. Podle svých slov totiž nechce rodinné události řešit přes média.
„Smutná událost se stala před rokem, kdy jsem procházel velmi turbulentní situací v rodině, která se mi díky mojí poslanecké práci rozpadla. Bohužel došlo k tomu, že při odjezdu z domu, aby psi neutekli, protože v okolí háraly fenky, jsem je zavřel do odstaveného auta,“ popsal v příspěvku Kobza.
Musel zastavit a odpočinout si
Podle něj bylo tehdy příjemné počasí při zatažené obloze. Cestou se mu prý ale udělalo nevolno a musel zastavit a odpočinout si.
„Tak jsem byl pryč déle, než jsem počítal. Během mé nepřítomnosti se ale obloha protrhala a vysvitlo slunce. Ta smrt dvou psů, které jsem měl moc rád a kteří než přišli k nám tak za sebou měli docela pohnutou historii, jeden měl zmrzačenou oháňku a druhý byl úplně hluchý, a u nás našli domov, mne dosud velice trápí,“ doplnil poslanec s tím, že ho o to více pobuřuje mediální zneužití rodinné tragedie pro politické cíle.
„Bylo to hrozné“
Na událost upozornil ve čtvrtek web Seznam Zprávy. Případem se nyní budou zabývat kriminalisté z oddělení hospodářské kriminality.
Těla dvou dalmatinů měla nalézt Kobzova bývalá partnerka poblíž Jílového u Prahy. Ta odmítla poskytnout bližší informace s tím, že se jedná o soukromou záležitost. „Ano, bylo to hrozné, ale nebudu o tom nic říkat,“ sdělila ve čtvrtek.
Dva psi poslance Kobzy uhynuli v autě. Případ prověřuje policie
Podle advokáta Roberta Plicky, odborníka na práva zvířat, má úhyn psů v přehřátém vozidle znaky trestného činu. Zároveň zdůraznil, že u poslance jde i o veřejný zájem, který by měl být prověřen orgány činnými v trestním řízení.
„Jednoznačně se jedná o podezření z trestného činu, které je třeba řešit i ve veřejném zájmu,“ uvedl Plicka.
K události se také již ve čtvrtek vyjádřilo hnutí Stačilo!. „Pouze vím, že v době, kdy se manželé Kobzovi rozváděli, došlo k tragickému úhynu psů, kteří byli zavřeni v autě. Považujeme to za politováníhodné,“ dodal pro Seznam Zprávy mluvčí Roman Roun s tím, že se věc odehrála ještě před vstupem Kobzy do hnutí.