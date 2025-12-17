Babiš zřídí radu pro duševní zdraví, vrátit se má psychiatrička Protopopová

  11:49
Premiér Andrej Babiš počítá se zřízením vládní rady pro duševní zdraví. Vrátit by se do ní měla psychiatrička Dita Protopopová, která byla dříve její tajemnicí. Na záměru se Babiš domluvil s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem. Předseda vlády také řekl, že ve Sněmovně vznikne podvýbor, který se bude duševním zdravím zabývat.
Protopopová byla spojována s kauzou zavlečení Babišova syna Andreje na Krym v roce 2017. Policie však později případ odložila. Nešlo o podezření z trestného činu, věc nebyla vyhodnocena ani jako přestupek.

Protopopová byla ošetřující lékařkou Babišova syna a vystavila posudek o jeho zdraví. Lékařčin manžel Petr se mezi létem 2015 a začátkem roku 2018 o Andreje Babiše mladšího staral.

Na pozici tajemnice národní vládní rady pro duševní zdraví skončila Protopopová krátce před sněmovními volbami roku 2021. Babišův syn ji tehdy několikrát na Twitteru obvinil z toho, že jej poškodila.

Psychiatrička může mluvit o Babišovi mladším, stojí si za svou diagnózou

Protopopová byla v minulosti také Babišovou poradkyní na ministerstvu financí, v listopadu 2018 po propuknutí kauzy kolem Babišova syna odešla na vlastní žádost z Národního ústavu duševního zdraví. V té době už pracovala na ministerstvu zdravotnictví. V roce 2017 neúspěšně kandidovala za hnutí ANO do Sněmovny.

Rada vlády pro duševní zdraví byla zřízena za Babišovy bývalé vlády v říjnu 2019. Jejím smyslem tehdy bylo mimo jiné sladit ministerstva, obce, kraje či poskytovatele sociálních služeb tak, aby se cíle reformy mohly realizovat v praxi.

V souvislosti s personálními změnami, které provázení vznik nového kabinetu, dnes Babiš také zopakoval, že chce na provozu ministerstev ušetřit pět procent. Ministři v tomto duchu dostali za úkol připravit na pondělní zasedání vlády personální změny na svých úřadech.

Jsme takoví rakousko-uherští „čuníci“, říká o šíření žloutenky Prymula

