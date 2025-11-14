Protokolář radí, jak se chovat na Dukově pohřbu. Špatný příklad dal Trump, říká

Účast na sobotním pohřbu emeritního pražského arcibiskupa, kardinála Dominika Duky v katedrále svatého Víta je podle lektora etikety a bývalého protokoláře Martina Churavého velice významnou duchovní i společenskou událostí. V rozhovoru pro iDNES.cz popisuje, jak bude poslední rozloučení vypadat a jakých zásad by se při něm měli držet hosté.
Martin Churavý, lektor společenské etikety a diplomatického protokolu, bývalý protokolář pražského magistrátu

Jaká pravidla musí účastníci pohřbu Dominika Duky, který je otevřen i pro veřejnost, dodržovat?
Do katedrály je vhodné přicházet s dostatečným časovým předstihem a ideálně v naprostém klidu. Už při vstupu by mělo být samozřejmostí ztišení hlasu, vypnutí mobilních telefonů a zdržení se jakýchkoli nemístných rozhovorů nebo fotografování. Před zahájením obřadu lze v tichosti pokynout směrem k rakvi nebo k oltáři, případně se krátce pomodlit. Věřící mohou udělat znamení kříže, ostatní mohou projevit úctu tichým postojem.

Jak se správně do katedrály obléct? Třeba při pohřbu Karla Schwarzenberga se řešilo nevhodné oblečení některých pozvaných.
Oděv účastníků by měl odpovídat smutečnímu charakteru události. Muži by na sobě měli mít tmavě šedý nebo černý oblek s bílou košilí a nejlépe konzervativní černou kravatou, jakož i černé společenské polobotky. Ženy pak mohou zvolit tmavé šaty či kostým s delší sukní a rukávy, bez výrazných doplňků, těžkých parfémů či křiklavě nabarvených nehtů. Na svaté půdě katedrály se od smutečních hostů očekává střídmost, uměřenost a úcta, v žádném případě okázalost. Ženy mohou zvolit i decentní závoj nebo nenápadný klobouk, není to však společenskou povinností.

Pohřeb v katedrále

Rekviem a pohřební obřady se budou konat v katedrále sv. Víta v sobotu 15. listopadu od 11 hodin. Hlavním celebrantem a kazatelem bude pražský arcibiskup Jan Graubner. Během zádušní mše svaté zazní Requiem b-moll, Op. 89 Antonína Dvořáka, které zahraje Akademie klasické hudby. Úryvek z Bible přednese režisér Jiří Strach. Svého přítele a spolurodáka z Hradce Králové uctí skladbou houslista Jaroslav Svěcený. Vstup do katedrály pro veřejnost bude volný.

Jaké dělají lidé chyby?
Za příklad nehodný následování nám může sloužit prezident USA Donald Trump, který letos dorazil na poslední rozloučení se zesnulým papežem Františkem na svatopetrském náměstí. V rozporu s jasně danými pokyny vatikánského protokolu dorazil na místo v modrém obleku se světle modrou vázankou. Tím pravděpodobně chtěl dát celému světu symbolicky najevo, že na něj se standardní protokolární pravidla nevztahují.

Jak bude pohřeb vypadat a jak se při něm chovat?
Samotný obřad má podobu zádušní mše, kterou vede arcibiskup spolu s dalšími duchovními. Účastníci by se měli řídit průběhem liturgie – vstávat, usedat či ztišit se podle okolí. Svatého přijímání se účastní pouze pokřtění katolíci, kteří jsou po zpovědi. Ostatní setrvávají v lavici. V průběhu celé mše se zachovává soustředěnost, ticho a zbožná pozornost.

Každé gesto má být prosté a důstojné. Pokud je umožněno individuální rozloučení, přistupuje se k rakvi pomalu a beze slov. Stačí krátké zastavení nebo poklona, případně tichá modlitba. Položení květiny je vhodné jen tehdy, pokud to pořadatelé výslovně umožní. Nedotýkáme se rakve ani nevkládáme osobní předměty. Fotografování, natož pořizování selfie v prostoru katedrály je z pietních důvodů nevhodné.

Lidé se v katedrále svatého Víta naposledy rozloučili s kardinálem Vlkem

Kdo podobné akce řídí a organizuje?

Při účasti významných představitelů státu a církve je nutné respektovat pokyny pořadatelů a ceremoniářů, kteří určují pořadí sezení i pohybu v chrámu. První řady bývají vyhrazeny pro duchovní koncelebranty, členy rodiny, ústavní činitele a diplomatický sbor. Ostatní hosté usedají dále podle pokynů pořadatelů nebo podle příchodu.

Po skončení obřadu se zůstává v klidu a odchází se plynule, bez spěchu a bez potlesku. Takto vedené chování vyjadřuje nejen úctu k zesnulému kardinálovi, ale i respekt k posvátnému prostoru a k lidem, kteří přišli prožít společné loučení.

