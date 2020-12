Vláda PSA rozbila, vrátila se na horskou dráhu, říká spoluautor systému

Spoluautor výpočtu rizikového skóre protiepidemického systému PES Jakub Steiner z University of Zurych kritizuje vládu za to, jak v současné době s tímto systémem zachází. Podle něj měl PES vládě pomoci dostat se z populismu. To se však nepodařilo a na Česko se řítí třetí vlna epidemie.