Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Neničte, co funguje, varuje Vobořil Babiše. Kritizuje změny na Úřadu vlády

Autor: ,
  13:35
Česko má nejnižší počet drogových úmrtí v EU a minimum uživatelů drog nakažených HIV. Neničte, co funguje, vyzval v pátek na tiskové konferenci ODS ve Sněmovně vládu bývalý protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil. S Andrejem Babišem (ANO), který přesun protidrogové agendy z Úřadu vlády na ministerstvo zdravotnictví spolu s vedoucí úřadu Tünde Barthou inicioval, chce ještě jednat.
Národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil po jednání vlády 30. srpna...

Národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil po jednání vlády 30. srpna 2023 | foto: Úřad vlády ČR

Národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil byl hostem podcastu Kontext....
Adiktologové stávkují kvůli přesunu agendy protidrogové politiky z Úřadu vlády....
Hostem dnešního pořadu Rozstřel je Jindřich Vobořil, národní protidrogový...
Hostem dnešního pořadu Rozstřel je Jindřich Vobořil, národní protidrogový...
11 fotografií

Kvůli přesunům v pátek odbory Úřadu vlády stávkují. Odborníci se obávají zejména přísně resortního pohledu ministerstva zdravotnictví na problematiku závislostí a protidrogové prevence, která se ale týká i vzdělávání, policie nebo sociálních služeb. Úřad vlády na adiktologické služby, například poradny nebo terénní programy, rozděluje letos 415 milionů korun.

„Už to na tom zdravotnictví bylo, neuměli to hradit, proto se to přeneslo pod Úřad vlády,“ řekl Vobořil, který působil pod sedmi premiéry. Málo podle něj ministerstvo zdravotnictví řeší například tabák nebo alkohol. „Pět set lidí ročně zemře na jednorázové nadměrné užití alkoholu, desetkrát víc než u ostatních drog,“ doplnil.

Netransparentní krok, bouří se odboráři Úřadu vlády. Babiše stávka mrzí

V současné době se práci se závislými věnuje více než 120 organizací, část v nich v pondělí stávkovalo. Podle expertů představuje práce se závislými až z 80 procent sociální péči, jako je poradenství nebo podpora při zajišťování běžných životních potřeb.

„Přesun agend bude ohrožovat služby, které nejsou součástí zdravotní péče,“ uvedl k tomu na tiskové konferenci předseda ODS Martin Kupka. Podle předchozích Babišových vyjádření se obává, že se bude v protidrogové politice zaměřovat hlavně na represi. Důkazem je podle Vobořila snaha zakázat kratom, jehož prodej dospělým za určitých podmínek je díky novému zákonu o psychoaktivních látkách legální.

Fungující prevence

Zástupci vlády přesuny hájí, podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) je cílem zachování fungování stávající sítě a kontinuita financování. „Závislosti nejsou jen zdravotní problém. Proto zachováme spolupráci zdravotních, sociálních i preventivních služeb, která je pro účinnou pomoc lidem naprosto zásadní,“ uvedl ve středu na síti X.

Současné nastavení Úřadu vlády je celé na hlavu. Tünde Bartha o chystaných změnách

Díky preventivní práci se závislými, zejména výměně injekčních jehel, se v populaci nešíří tolik žloutenka, HIV a jiné choroby. Podle údajů Státního zdravotního ústavu se od roku 1985 do letošního dubna z 5 695 osob, u kterých je známý způsob nákazy, nakazilo virem HIV jen 194 osob, které užívaly injekčně drogy.

„Mezi těmi, kteří užívají drogy nitrožilně, je výskyt HIV jenom jedno procento,“ uvedl Kupka. Díky fungující prevenci podle něj stát nemusí dávat tolik peněz na jejich léčbu.

Opozice chce proti přesunu agend z Úřadu vlády, mezi něž patří kromě problematiky závislostí také menšiny, lidskoprávní agenda nebo rovnost mužů a žen, postupovat společně.

Hrozí nám likvidace, můžeme jít do stávky, varuje adiktoložka před přesunem agend

Poslanci STAN navrhli změnu kompetenčního zákona tak, aby agendy na úřadu zůstaly. Poslanec Štěpán Slovák (ODS) v pátek sdělil, že v dalším návrhu občanských demokratů je zakotvit na úřadu vlády konkrétně i post národního protidrogového koordinátora.

Vstoupit do diskuse (5 příspěvků)

Nejčtenější

Co vám vadí, sedláci? Nájezd amerických pickupů zaskočil vesnici, létala ostrá slova

Zhruba 15 až 20 RAM vozů zaparkovalo na návsi v Holašovicích. (30. května 2026)

Klaksony místo venkovské pohody. Desítky amerických pickupů RAM vjely v sobotu bez ohlášení na náves v Holašovicích na Budějovicku, které jsou památkou UNESCO. Místní mluví o porušování pravidel i...

Dým nad Putinovým „Davosem“. Ukrajinci zasáhli jeho rodiště v nejcitlivější den

Ukrajinské drony útočily na ruský Petrohrad, nad městem stoupá dým. (3. června...

Záběry hořící infrastruktury, obrovská oblaka kouře. Petrohradská obloha se ve středu zahalila do černé. Na druhé největší ruské město – mimo jiné rodiště prezidenta Vladimira Putina a dějiště...

Vila za 145 milionů musí k zemi, rozhodl soud ve Francii. Usedlost patří českému miliardáři

Vesnice Gordes ve francouzském regionu Provence

Francouzský kasační soud ukončil dlouholetý spor o luxusní vilu v obci Gordes. Zamítl poslední odvolání společnosti stojící za projektem a potvrdil tak rozhodnutí o demolici nemovitosti spojované s...

Úder, který ponížil Putina. Satelitní snímky ukazují rozsah škod v Petrohradu

Satelitní snímek ukazuje následky útoku na korvetu Bojkij v petrohradském...

Zveřejněné satelitní fotografie odkryly následky středečního dronového útoku na Petrohrad. Ukrajinci na rodiště Vladimira Putina udeřili v den začátku tamního ekonomického fóra a poškodili důležité...

Jatka, nebo tradice? Na Faerech zabili za jediný den 700 kytovců, zadrželi Čecha

Rybáři na Faerských ostrovech zabili během jediného dne přes 700 delfínů a...

Rybáři na Faerských ostrovech zabili během jediného dne přes 700 delfínů a velryb při tradičních lovech známých jako Grindadráp. Policie při dokumentování zásahu zadržela dva dobrovolníky organizace...

Urbanová je místopředsedkyní Sněmovny, poslanci vybrali i novou ombudsmanku

Barbora Urbanová byla zvolena místopředsedkyní Sněmovny. Vedení dolní komory...

Poslanci zvolili místopředsedkyní Sněmovny Barboru Urbanovou, uspěla ve druhém kole tajné volby. Urbanovou hnutí STAN nominovalo poté, co vládní koalice nedovolila, aby byl zvolen exministr vnitra...

5. června 2026  13:30,  aktualizováno  13:55

V rumunské Konstanci vybuchl ukrajinský námořní dron, po dalších se pátrá

V rumunské Konstanci vybuchl ukrajinský námořní dron. (5. června 2026)

V rumunském přístavu Konstanca explodoval námořní dron. Podle rumunského ministerstva obrany se jednalo o typ stroje, který se používá ve válce na Ukrajině a není součástí vybavení rumunské armády....

5. června 2026  10:46,  aktualizováno  13:37

Neničte, co funguje, varuje Vobořil Babiše. Kritizuje změny na Úřadu vlády

Národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil po jednání vlády 30. srpna...

Česko má nejnižší počet drogových úmrtí v EU a minimum uživatelů drog nakažených HIV. Neničte, co funguje, vyzval v pátek na tiskové konferenci ODS ve Sněmovně vládu bývalý protidrogový koordinátor...

5. června 2026  13:35

Druhá část linky metra D se začne stavět v červnu, přípravné práce už odstartovaly

Místo posledních ražeb ve stanici Pankrác D. (květen 2026)

Přípravné práce pro budování druhé části linky metra D již začaly, oficiální zahájení stavby bude v druhé polovině června. Metro by podle něj mělo začít jezdit asi za šest let buď v úseku mezi...

5. června 2026  13:34

Kriminalisté se vrátili do Kynšperku, mluví se o nálezu dalších částí dětského těla

Dům i jeho okolí, prohledávali kriminalisté-

Kriminalisté se v pátek vrátili k domu v Pochlovické ulici v Kynšperku nad Ohří na Sokolovsku, kde se ve středu našla ruka malého dítěte. Novinky.cz informují, že se v pátek na místě našly další...

5. června 2026  11:59,  aktualizováno  13:12

Poslanci zvolili členy Rady ČT. Xaver post uhájil, Matocha a Bradáč končí

Aktuální schůze Poslanecké sněmovny. Na snímku Marek Benda (ODS), Boris...

Poslanci v pátek zvolili šest členů Rady ČT. Post si udrželi Lubomír Xaver Veselý a Jiří Šlégr, zvoleni byli také bývalý mluvčí televize Nova a firmy Innogy Martin Chalupský, exposlanec ANO Stanislav...

5. června 2026,  aktualizováno  12:59

Dostali od Boha sílu zachovat se čestně, řekl kardinál o blahořečených kněžích

Sobotní mši v Brně při blahořečení kněží Jana Buly a Václava Drboly povede...

Papežským legátem, který povede sobotní mši v Brně při blahořečení kněží Jana Buly a Václava Drboly, je kanadský kardinál s českým původem Michael Czerny. V pátek na tiskové konferenci připomněl, že...

5. června 2026  12:59

Europoslanec Knotek terčem kritiky. Spojil se s organizací označovanou za proruskou

Hostem pořadu Rozstřel je Ondřej Knotek, europoslanec za ANO

Český europoslanec Ondřej Knotek (ANO) hostil v Evropském parlamentu akci s organizací označovanou za proruskou, která čelí obviněním z prosazování pseudovědy a konspiračních teorií o mimozemšťanech....

5. června 2026  12:59

U Prostějova se srazil osobní vlak s kamionem. Vykolejil vagon, osm zraněných

Na přejezdu mezi Prostějovem a Kostelcem na Hané narazil vlak do kamionu....

Na železničním přejezdu mezi Prostějovem a Kostelcem na Hané narazil v pátek ráno osobní motorový vlak do kamionu a jeho přední vůz při tom vykolejil. Ve vlaku cestovaly necelé tři desítky lidí, osm...

5. června 2026  10:10,  aktualizováno  12:52

Netransparentní krok, bouří se odboráři Úřadu vlády. Babiše stávka mrzí

Tisková konference po jednání vlády. Na snímku hovoří premiér Andrej Babiš...

Je to rozhodnutí dělané od stolu, prohlásil v pátek na tiskové konferenci Ondřej Medala, jeden z mluvčích odborové organizace Straka při Úřadu vlády. Ve Strakově akademii v pátek stávkuje téměř šest...

5. června 2026  9:14,  aktualizováno  12:41

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

PŘEHLEDNĚ: Do Rady ČT nově zamíří bývalý poslanec ANO i učitelka. Dva muži obhájili

Politici začínají vybírat, kdo má být v Radě České televize, v jejíž pravomoci...

Po pátečním hlasování v Poslanecké sněmovně je jasno, kdo usedne v Radě České televize. Post si udrželi olympijský vítěz z Nagana a bývalý hokejista Jiří Šlégr i moderátor internetové televize XTV...

5. června 2026  12:36

Bubny čeká proměna. V nové čtvrti vznikne deset tisíc bytů

Vizualizace budoucí podoby pražských Bubnů. Na rozsáhlém brownfieldu kolem...

Pražský magistrát zveřejnil upravenou verzi územní studie stanovující budoucí podobu zástavby na brownfieldu Bubny-Zátory, který se nachází mezi stanicemi metra Vltavská a Nádraží Holešovice....

5. června 2026  12:35

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.