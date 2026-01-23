Protidrogovou politiku vlády bude řídit Pavel Bém, oznámil premiér

Nový koordinátor uvedl, že Česko čeká třeba odborná i politická debata o regulaci prodeje alkoholu. Jako možné opatření, o nichž by se mohlo jednat, zmínil třeba omezení prodejní doby či míst prodeje.
„Do funkce nového koordinátora byl 16. ledna jmenován doktor Pavel Bém. Stal se podle statutu rady i výkonným místopředsedou rady,“ uvedl Babiš. Sám vládní radě pro problematiku závislostí předsedá. Zdůraznil, že se téma netýká jen nelegálních tvrdých drog jako pervitin či heroin, ale i psychomodulačních látek jako kratom, alkoholu, kouření, gamblingu či hazardu.
Podle výroční zprávy o závislostech za rok 2024 v Česku denně kouří asi pětina lidí nad 15 let, tedy asi dva miliony lidí. Až desetina osob pije každý den nadměrné dávky alkoholu, a to několik půllitrů piva, sklenek vína či skleniček lihovin. Zkušenost s konopnými látkami má asi třetina dospělých. Až 570 000 lidí je ale v posledním roce užilo při samoléčbě. Až 47 000 lidí užívá rizikově jiné drogy, nejčastěji pervitin či opioidy.
Podle Béma Česko čeká odborná i politická debata o regulaci alkoholu. Jako možné opatření ke snížení spotřeby zmínil třeba omezení prodejní doby, prodejních míst či reklamy. V některých státech se po určité hodině večer nesmí alkoholické nápoje prodávat.
„Asi chceme, aby lidé řídili střízliví. Můžeme si položit otázku, jestli není trochu paradox, že se alkohol prodává na benzinových stanicích. My jsme otevřeli dnes toto téma. Debata byla živá. Téma je na jedné straně expertní, ale předpokládá i politické rozhodnutí. Určitě nás to čeká. Dobré příklady ze zahraniční praxe s regulací nějaké máme, máme ale i blbé, nebo ne úplně úspěšné,“ řekl Bém.
Vláda v programovém prohlášení píše, že předloží „protidrogovou novelu“ trestního zákona. Zvýšit chce tresty za organizování, výrobu a distribuci drog i za způsobení smrti či vážné újmy na zdraví při řízení pod vlivem alkoholu a jiných látek. Omezit chce možnost snížení postihu i intoxikovaným pachatelům.
Koalice slibuje také zaměřit se na prevenci závislostí na alkoholu, psychomodulačních látkách, hazardu, sociálních sítích či on-line hrách a na podporu duševního zdraví. Zmiňuje legislativní opatření a rozvoj vzdělávacích a osvětových programů k prevenci pití, kouření i digitálních závislostí. Zavedení spotřební daně na tiché víno ale odmítá.
7. prosince 2025