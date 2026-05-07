Jména lidí obviněných z praní špinavých peněz a zneužití pravomoci úřední osoby olomoucké vrchní státní zastupitelství nesdělilo s ohledem na trestní řád. Podle informací ČTK i dalších médií ale jde o exministra spravedlnosti Pavla Blažka (dříve ODS), jeho někdejšího náměstka Radomíra Daňhela a advokáta Kárima Titze.
Případ je spjatý s loňským přijetím miliardového daru ministerstvem spravedlnosti od Tomáše Jiřikovského, který byl už dříve odsouzený za zpronevěru, obchod s drogami a nedovolené ozbrojování. Jiřikovský v této kauze sám čelí obvinění již od loňska, a to kvůli legalizaci výnosů z trestné činnosti a z provozování darknetového tržiště Nucleus Market.