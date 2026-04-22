Protesty studentů ONLINE: Média vám nepatří, vzkazují vládě. Dorazil i Hřib

Tereza Jiránková
Lukáš Linhart
,
  12:00aktualizováno  13:02
Studenti napříč Českem ve středu minutu před dvanáctou opustili své učebny a sešli se na protest proti vládnímu návrhu na zrušení poplatků médiích veřejné služby. V Praze protest odstartoval ve 12:20 na náměstí Jana Palacha. Protestní pochod má zamířit až k sídlu ministerstva kultury na Maltézském náměstí.

Pochod v hlavním městě povede od Filozofické fakulty přes Mánesův most a dále Letenskou, Josefskou a Mosteckou ulicí ke Karlovu mostu. Tam demonstrující zabočí do Lázeňské ulice a dostanou se až na Maltézské náměstí, kde budova ministerstva kultury sídlí. Na místě pak zazní závěrečný projev a akci završí symbolický potlesk věnovaný zaměstnancům televize i rozhlasu.

Událost na místě sleduje reportérka iDNES.cz. Na místě se kolem dvanácté shromáždily nižší stovky protestujících a další lidé postupně přicházeli. Pořadatelé uvedli, že Kaprova ulice, ze které na náměstí proudí davy, je plná. Organizátoři také upozornili na přetlak v ulici a účastníky vyzvali, aby se posouvali směrem k mostu.

Na náměstí Jana Palacha se sešli protestující z pražských vysokých i středních škol na podporu veřejnoprávních médií (22. dubna 2026)
Na studentský prostest proti vládnímu návrhu na zrušení koncesionářských poplatků dorazil také exministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák (STAN). (22. dubna 2026)
Tomáš Straník, mluvčí studentské iniciativy, která protest pořádá, poděkoval všem zúčastněným. „Děkuji všem, kteří dorazili, a že vám veřejnoprávní média nejsou jedno. Taky díky všem, kteří ve více než 210 školách stejnou akci zorganizovali,“ řekl.

„Vyzýváme vládu, aby stáhla návrh zákona, který je likvidační, je to i politický tlak na zaměstnance. (...) Změna otevírá bránu ovlivňování obsahu médií,“ sdělili organizátoři v prohlášení ve směru k vládním představitelům. Po prohlášení začali protestující podle reportérky iDNES.cz skandovat a bučet.

Na pražském protestu promluvila také novinářka a bývalá moderátorka České televize Nora Fridrichová. „Musela jsem z televize odejít kvůli těm, kteří si chtěli udržet vlastní pozici, a teď dochází i na ně,“ řekla na prostestu a doplnila, že nyní pozorujeme „velké zlo,“ které podle Fridrichové postupuje pomalu a jeho cílem je média vyhladovět. „Kde není svoboda médií, tam není žádná svoboda,“ uzavřela.

Spisovatelka v odborech ČT Klára Vlasáková pak na protestu vysvětlila, proč obě veřejnoprávní instituce zahájily stávkovou pohotovost. „Chceme zachovat veřejnoprávní média, která mají být odpovědná lidem, proto jsme vyhlásili stávkovou pohotovost, a bránit média budeme všemi zákonnými prostředky. Veřejnosprávní média lidi spojují, ne rozdělují – publikují obsah pro všechny věkové skupiny“

Média přijdou o část svobody, zní obavy

Protestu se účastní také bývalý ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák (STAN). „Svoboda médií je nesmírně důležitá a je dobře, že to studenti chápou, proto je jdu podpořit,“ sdělil exministr pro iDNES.cz.

Šéf Pirátů Zdeněk Hřib pak před novináři řekl, že lidé nechtějí jen hlásnou troubu vlády. „Lidé si uvědomují, že je důležité, aby tady byli, a aby bylo zachované objektivní zpravodajství.“

Studentka střední mediální školy z Ostravy pak reportérce iDNES.cz sdělila, že má o veřejnoprávní média obavu a chce, aby i nadále zůstala nezávislá.

„Ta negativní změna se nemusí projevit hned, ale třeba až v budoucnu, a tomu chceme zabránit,“ sdělila studentka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.

„Kdyby změna ve financování médií prošla, tak to stejně zaplatíme my lidi, a navíc média přijdou o část svobody,“ řekl maturant Jan z pražské střední školy řemeslné. „To nás přiblíží k minulému režimu, který už opravdu nechceme,“ doplnil pro iDNES.cz.

Bývalý pedagog na otázku reportérky, proč přišel studenty podpořit, odpověděl, že jsou mu sympatičtí. „I když se třeba na ČT nedívají, tak vědí, jak moc jsou veřejnoprávní média důležitá pro celou společnost. Jsem rád, že studenti nejsou líní. Za to by dostali jedničku,“ uzavřel postarší muž.

Připojení k demonstraci oficiálně avizovalo přes sto vysokých i středních škol napříč celou republikou. Kromě fakult Univerzity Karlovy a dalších pražských univerzit, jakou je třeba FAMU nebo VŠE, je mezi nimi například Vysoké učení technické v Brně, JAMU nebo Univerzita Palackého v Olomouci. Protestovat budou i studenti ve Zlíně, Hradci Králové, Ostravě nebo třeba v Opavě a Třebíči.

Protesty se od středečního poledne konaly i v Liberci, Plzi nebo Ostravě, kde nesouhlas vyjádřili studenti a studentky Janáčkovy konzervatoře. Ve Žďáru nad Sázavou se pak studenti i pedagogové shromáždili před gymnáziem a s povolením školy obě instituce podpořili.

Iniciativu Média nedáme! založili studenti Filozofické fakulty Univerzity Karlovy s jasným cílem – přimět ministra kultury Otu Klempíře ke stažení návrhu na změnu financování České televize a Českého rozhlasu. Připravovaný vládní krok představuje podle studentů i jeho dalších oponentů například ze strany politické opozice zásadní zásah do nezávislosti těchto institucí.

Pokud vláda návrh nestáhne a neotevře novou odbornou debatu o budoucnosti médií, jsou studenti ochotní podle vyjádření zmíněné iniciativy v protestech pokračovat.

Protesty studentů ONLINE: Média vám nepatří, vzkazují vládě. Dorazil i Hřib

