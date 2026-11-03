„Podle mě stejně protestují hlavně studenti, za které to platí rodiče. Česká televize mi navíc nepřipadá jako objektivní médium a vůbec by mi nevadilo, kdyby se zrušila,“ namítá Jiří z Matematicko-fyzikální fakulty UK, který má k protestům kritický postoj.
Na některých školách se sice objevilo vyjádření podpory, část studentů ji však vnímá jako nedostatečnou. „Škola sice dala vědět, že stojí za nezávislostí médií a že si můžeme na podporu obléct černou barvu, ale žádnou stávku nevyhlásila a dál se o to nikdo nezajímal,“ uvedla Sára z Provozně ekonomické fakulty ČZU. Někteří studenti dodávají, že je mrzí nezájem školy stávkovat, protože se to podle nich týká celé společnosti, i když to přímo nesouvisí s jejich studijním oborem.
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Jinde oslovení studenti dodávají, že na jejich institucích chybí výraznější zapojení ze strany vedení. Na Filozofické fakultě UK se v interiéru objevily transparenty, avšak podle slov studentů by si představovali aktivnější postoj. „Jako studentka anglistiky jsem neobdržela žádné informace od školy ohledně stávky. Škola propaguje specifické hodnoty a toto byl moment ukázat, že si za nimi stojí. Byla bych ráda, kdyby se fakulta víc zapojila,“ řekla Arina.
Některé fakulty naopak zvolily cestu svobodné volby a kompromisu. „Děkan doporučil vyučujícím nedávat na dnešek zápočtové písemky, aby dostali možnost volby všichni, kdo se chtějí stávky zúčastnit,“ pochvaluje si Tereza z oboru finanční matematika.
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Na některých oborech pak přednášky probíhají zcela standardně, aniž by o tom studenti měli hlubší povědomí. „Přiznám se, že vůbec nevím, že se stávkuje, ani proč a kde se protestuje, u nás se prostě normálně učí,“ uvedla Monika z Vyšší odborné školy cestovního ruchu