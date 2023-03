Protestovat před úřad přijdou tisíce, hrozí odbory. Vláda ale bude v Jeseníku

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

„Záměrem protestu před úřadem vlády je vyjádřit nesouhlas s vládním návrhem penzijní reformy a dalšími zásadními tématy,“ uvedli předseda Odborového svazu KOVO Roman Ďurčo, místopředsedové Odborového svazu KOVO a předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula.

„Je potřeba, ať lidé mají možnost odejít do důchodu rozumně, ne tak, jak plánuje vláda,“ dodává Ďurčo.

„Považujeme za důležité podpořit odborovou organizaci KOVO. Politici slibují náhrady zvýšených důchodových kategorií s výjimkou záchranářů. Požadujeme umožnění změn i u kategorií 3 a 4 odejít dřív, bez sankcí. Jde třeba o hutnictví, kde je jejich profese velmi náročná,“ říká Josef Středula.

„Můj otec zemřel přesně ve věku 68 let, což je věk odchodu do důchodu, o kterém teď vláda spekuluje,“ řekl Středula. „Věřím, že nás občané ve středu 29. 3. od 12 hodin podpoří. Nás zajímá, jaký bude život v České republice. Vítáme všechny, kteří nás podpoří. Vláda by nás měla vyslyšet,“ dodal.

Odboráři dodávají, že průvod začne na Letné a bude směřovat k Úřadu vlády, kde bude hlavní část protestů. Účast očekávají i přes datum ve všední den v řádu tisíců.

Podporu mají zástupci KOVO domluvenou z KSČ, SPD, ČSSD, jednají i o podpoře ANO. Ve středu ovšem, podle informací Blesk.cz bude mít vláda výjezdní zasedání v Jeseníku.

„Už 29. března zasedne naše vláda v rámci výjezdního zasedání v Jeseníku. Společně s kolegy z vlády strávíme v regionu celý den a budeme řešit jak zlepšit místní klíčovou dopravní infrastrukturu, jak pomoci v rozvoji cestovního ruchu a dalších oblastí, které jsou pro region důležité,“ prozradil Blesku premiér Fiala

