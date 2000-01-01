náhledy
Dav čítající údajně až desítky tisíc lidí prošel v úterý večer centrem Prahy. Akce od spolku Milionu chvilek pro demokracii podpořila veřejnoprávní média v době, kdy vláda navrhuje změny jejich financování. Protestním pochodem zněla hesla jako „ovladač od ČT nedáme“, „komu tím prospějete“ i jiné odkazy na hlášky z filmu Pelíšky. Akci završil dav hymnou před budovou rozhlasu.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Trasa pochodu „Ruce pryč od médií“ vedla ze Staroměstského náměstí přes Celetnou a Hybernskou na Žižkov do Seifertovy ulice, odkud směřoval přes Italskou, Římskou a Balbínovu až do cíle ve Vinohradské ulici, kde pochod symbolicky skončil před budovou ČRo.
Předsedové spolku Mikuláš Minář a Mariana Novotná Nachtigallová přivítali demonstranty na náměstí a poděkovali jim za účast. „Babišova vláda se rozhodla ukrást Českou televizi,“ řekl Minář.
Protest oficiálně začal chvíli po půl šesté na Staroměstském náměstí, odkud se účastníci vydali k budově Českého rozhlasu na Vinohradské třídě.
Staroměstské náměstí se postupně zaplnilo. Nechyběly transparenty s nápisy „ruce pryč od médií“, „ovladač od ČT nedáme“, či „neživíš, tak nepřepínej“.
Podle předsedy spolku Mináře krok ke změně financování ohrožuje nezávislost ČT a ČRo, čímž se otevírá cesta k jejich „politickému ovládnutí“. Organizátoři v této souvislosti varují před vývojem obdobným v Maďarsku nebo na Slovensku.
„Je to jak přes kopírák. V Maďarsku taky začal rozklad demokracie vlastně zestátněním médií veřejnoprávních a jejich podřízením politické moci. U nás jde bohužel o stejný případ, jinak vlastně ten zákon nedává žádný smysl,“ uvedl zakladatel Milionu chvilek.
„Vezměte si z toho poučení, protože pokud se u nás budete chovat stejně jako Orbán, tak dopadnete stejně jako on a vstoupíte do učebnic politologie jako malý Orbán. Nechcete přece, aby se vám říkalo Andrej Orbániš,“ připodobnil Minář politiku Andreje Babiše k maďarskému premiérovi.
Nad hlavami davu se objevili redaktoři Českého rozhlasu s transparenty „Děkujeme“ s kartonovými srdci. Gesto na balkónu sídla ČRo mezi účastníky vlnu potlesku a skandování „Český rozhlas nedáme“.
Objevilo se mnoho sloganů s upravenými hláškami z filmu Pelíšky. Například: „Co to je tady za hnusnou Macinku“, „Rozmohl se nám tady takový nešvar“ a další.
Autor: David Chuchma, iDNES.cz
Demonstranti na závěr položili vzkazy zaměstnancům Českého rozhlasu. Někteří psali hesla přímo na zem křídou.
