„Co to je tady za hnusnou Macinku?“ Tisíce lidí podpořily v centru Prahy ČT a ČRo
Patnáct let svoji. Princ William a princezna Kate slaví křišťálovou svatbu
Před 15 lety si britský princ William vzal ve Westminsterském opatství v Londýně Kate Middletonovou. Manželé tak 29. dubna slaví výročí sňatku, které se označuje jako křišťálová nebo skleněná svatba....
Zátah v luxusním autobazaru. Policie zabavuje vozy, před halou čekají klienti
V sídle známého pražského obchodníka s luxusními a drahými ojetými vozy Auta Super zasahuje policie. Vyklízí sklad aut a vyšetřuje. Před reprezentativní halou, kde autobazar sídlil, vyčkávají pod...
Summit není cvičení lampasáků, řekl Macinka. Je to prezident! reagoval Vondra
Ministr zahraničí a šéf Motoristů Petr Macinka v pořadu Partie Terezie Tománkové na CNN Prima NEWS k odmítané cestě prezidenta Petra Pavla na summit NATO v Ankaře pronesl, že nejde o pomstu. „To není...
Z milenky vyrobil smyslné housle. Její akt se stal nejdražší fotkou na světě
Je to vůbec nejdražší fotografie, jaká se kdy prodala v aukční síni. Dráždivý akt Kiki z Montparnassu s „efkami“ na zádech připodobnil ženu k houslím a dodnes přináší svědectví o lásce Mana Raye a...
Soupravy Talgo poprvé vyjely z Prahy. Vypadaly ale jinak než při prezentaci
Repasované španělské vlaky Talgo společnosti Leo Express poprvé svezly cestující v pravidelném provozu mezi Prahou a Bratislavou. Čtenář iDNES.cz natočil v Kolíně oba vlaky. Jak ten, který byl v 7:18...
Jediná devaterčata na světě oslavila páté narozeniny. Kolik stojí jídlo pro ně na měsíc?
Jsou to jediná devaterčata na světě a spolu se svou maminkou jsou zapsaná do Guinnessovy knihy rekordů. Letošní oslava jejich pátých narozenin byla speciální.
Den vítězství 8. května 2026 zavře většinu obchodů. Někde ale nakoupíte
Den vítězství v pátek 8. května jako jeden z nejdůležitějších svátků uzavře většinu obchodů. Omezení se ale týká jen části prodejen, kde tedy půjde nakoupit?
Psychiatr Cimický souzený za sexuální útoky stále léčí ženy. Podle komory může
Psychiatra Jana Cimického již dvakrát soud uznal vinným ze sexuálních útoků a vydírání několika desítek žen. Přesto podle zjištění redakce iDNES.cz lékař stále ordinuje a je v kontaktu s pacienty.
Bankomat obere turisty na poplatcích i o stovky korun. Jak ho poznat a na co pozor
Výběry z bankomatů v zahraničí se mohou výrazně prodražit i těm, kteří mají od banky výběry zdarma. Riziko číhá na výletníky hlavně v turisticky oblíbených lokalitách. V centrech měst se to hemží...
Írán podle Trumpa slíbil a souhlasil, že nebude mít jaderné zbraně
Írán se zavázal, že nebude mít jaderné zbraně. Ve středu to novinářům v Bílém domě řekl americký prezident Donald Trump. Prohlásil také, že jednání s Teheránem pokračují velmi dobře a že dohoda je...
Francouzští poslanci schválili zákon o vrácení umění z koloniální éry
Francouzská sněmovna ve středu jednomyslně podpořila návrh zákona, který má usnadnit navracení uměleckých děl z koloniální éry. Jde o poslední hlasování před konečným schválením, o němž má ve čtvrtek...
Bývalého kurýra společnosti FedEx odsoudili k smrti. Zavraždil 7letou dívku
Bývalý řidič společnosti FedEx dostal v úterý trest smrti za únos a vraždu sedmileté dívky. Zločin spáchal v prosinci roku 2022 při doručování balíku v texaském městě Paradise.
„Ne válce.“ V Kaliningradu se na protest upálil muž, úřady to měsíce tutlaly
Na třetí výročí invaze ruských vojsk na Ukrajinu se v Kaliningradu na západě Ruska na protest proti této válce zaživa upálil místní obyvatel. Úřady udělaly vše, aby to utajily, napsal ve středu...
Americký letoun vyřadil íránský tanker z provozu zásahem citlivého místa
Americký bojový letoun ve středu v Ománském zálivu zasáhl kormidlo nenaloženého íránského tankeru, který se snažil proplout americkou blokádou do jednoho z íránských přístavů. Na síti X to uvedlo...
Česko zasáhly silné bouřky. Experti varovali před nárazy větru nebo požáry
Česko ve středu zasáhly silné bouřky. Český hydrometeorologický ústav před nimi varoval ve výstraze. Ta platí pro široký pás od jihozápadu přes střed až na východ Čech. Meteorologové zároveň...
Poslanci upravili stavební zákon. Řešili i zvýšení rodičovského příspěvku
Poslanci zrychleně schválili dílčí změnu stavebního zákona, kterou navrhla ministryně pro místní rozvoj za ANO Zuzana Mrázová. Jde o odklad povinného používání Národního geoportálu územního plánování...
Nečekaný izraelský útok na Bejrút nejspíš zabil vysokého velitele Hizballáhu
Izraelská armáda ve středu večer zasáhla hustě obydlenou čtvrť Ghobajrí na jižním předměstí Bejrútu, uvedla agentura NNA. Izrael zaútočil bez předchozího varování na libanonskou metropoli poprvé od...