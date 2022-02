Sperma neočkovaných je nový bitcoin. Co znamená heslo, jež zaujalo i Válka

V blízkosti Poslanecké sněmovny ve středu od rána opět demonstrovali odpůrci novely pandemického zákona, o které jednala dolní komora Parlamentu. Akci pořádanou hnutím Chcípl PES monitorovala policie.

Lidé skandovali hesla namířená proti vládě, zejména proti ministrovi zdravotnictví Válkovi (TOP 09). Účastníci s sebou měli vlajky a vyvolávání provázeli hlasitou hrou na rytmické nástroje. Z transparentů na sociálních sítích zaujal především ten se spermatem neočkovaných jako novou měnou.

Válek to zmínil při svém projevu ve Sněmovně. „Jsou přesvědčeni, že nejtvrdší měna bude sperma neočkovaných mužů. A zřejmě do toho plánují i investovat svůj volný čas a úspory,“ prohlásil na adresu demonstrujících.

Průpovídka z cedule na protestu nicméně není zcela originální, ve světě ji odpůrci vakcín používají už od loňského roku, kdy bitcoin měl závratnější hodnotu než nyní. Myšlenkou propagátorů je zmrazení spermatu neočkovaných mužů pro budoucnost, až se prokáží negativní účinky vakcín. Tehdy se ze spermií má stát žádaná komodita. V prosinci se navíc objevila kryptoměna nazvaná Unvaxxed Sperm.

Válek se o transparentu zmínil, když mluvil o respektu mezi lidmi s rozdílnými názory. Reagoval na nesouhlasné poznámky poslanců a uvedl, že se nesníží na úroveň „pokřikování“. Podle něj je možné mít opačný názor na nutnost protiepidemických opatření či očkování, pokud nebude ohrožovat ostatní.

„Každý člověk má právo na svůj názor, pokud se nechová agresivně a nevyhrožuje ostatním. K tomu já se opravdu nikdy nesnížím,“ dodal.

Horší sperma po covidu

Co se souvislosti očkování a kvality spermatu týče, nejsou údaje, že by ji vakcinace zhoršovala. Jinak tomu je u prodělání nemoci. Po covidu má téměř polovina mužů horší spermiogram než předtím, zjistili specialisté na reprodukci.

U některých mužů se po těžkém průběhu dokonce prokázal virus v ejakulátu. Hodnoty se vrací do normálu několik měsíců po uzdravení, může to trvat až půl roku. Spermie ale infekční pravděpodobně nejsou, specialisté to zatím nepotvrdili.

Podle odborníků ale dočasné zhoršení kvality spermií k „pandemii neplodnosti“ nevede. Pro muže je tak zásadní zdravý životní styl, který má na kvalitu spermií vliv.