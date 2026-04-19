„Červenou Červenému.“ Stovky lidí v Praze protestují proti Motoristům

Podle organizátorů se na ministerstvu pod vedením vládního zmocněnce pro Green Deal Filipa Turka a šéfa resortu Igora Červeného dělají rozsáhlé čistky, škrtají peníze na fungování národních parků a vede se válka proti rozvoji větrné energie.
|
Protest začal krátce po 14. hodině, dohlížejí na něj policisté. Lidé dorazili s transparenty „Jsem tu, aby naše děti měly budoucnost“, „Červenou Červenému“, „Především neškodit“ či „Chraňme si přírodu v srdci Evropy.“ Někteří si přinesli české vlajky nebo vlajky s obrázky planety. Velký nafukovací model Země pořadatelé umístili i k pódiu. Krátce po 15:00 se lidé vydali na pochod na náměstí Jana Palacha.
Před Pražským hradem vystoupili zástupci ekologických organizací, odborníci na životní prostředí i výzkumníci. „Potřebujeme funkční a silné ministerstvo,“ prohlásil například Daniel Vondrouš, který pracoval jako poradce několika dřívějších ministrů životního prostředí.
|
Šéfům resortů se podle něj ne vždy dařilo prosadit ekologické projekty, vždy však u nich viděl snahu nějakým způsobem životní prostředí chránit. „Teď je to čtyři měsíce jinak,“ uvedl. Situaci v resortu označil za chaotickou, lidé podle něj nevědí, kdo ministerstvo vlastně řídí.
Zástupci organizací na demonstraci uvedli, že požadují zejména odchod zástupců hnutí Motoristé sobě z vedení resortu. „MŽP nesmí být rukojmím úzkých zájmových skupin, ale musí být řízeno důvěryhodnou, nestranickou a odborně kompetentní osobností, pro kterou jsou environmentální fakta prioritou nad politickým populismem,“ napsali již dříve na facebooku.
Demonstranti chtějí také pokračování programu Nová zelená úsporám, který bude zaměřený nejen na půjčky, ale i na přímé dotace nízkopříjmovým domácnostem na energetické renovace a obnovitelné zdroje.
|
Žádají, aby v projektu bylo minimálně deset miliard korun ročně z emisních povolenek, Modernizačního fondu, fondů EU či ze zdanění nadměrných zisků energetických firem. Požadují i navýšení rozpočtu ministerstva na úroveň před letošním rokem, včetně navýšení rozpočtů národních parků, nebo zavedení dlouhodobé daně z nadměrných zisků velkých fosilních korporací.
Resort by podle protestujících neměl zavádět nesmyslné podmínky, které fakticky znemožní výstavbu větrných elektráren, měl by také „zastavit šikanu nevládních neziskových organizací a občanské společnosti a umlčování kritiky skrze plánovaný zákon o registraci subjektů se zahraničními vazbami“.
Proti Motoristům v čele MŽP protestovaly v Praze a dalších českých městech již v prosinci stovky studentů. Akci uspořádala iniciativa Univerzity za klima, podle které jdou Motoristé v čele resortu svým chováním proti jeho podstatě a ohrozí to ochranu přírody v ČR.
|
Motoristům připadlo vedení MŽP podle dohody vládní koalice, kterou vytvořili po říjnových sněmovních volbách s ANO a SPD. Na ministra navrhovali svého čestného prezidenta Turka.
Prezident Petr Pavel ho ale odmítl jmenovat členem vlády, protože podle něj opakovaně prokazoval nedostatek respektu vůči českému právnímu řádu. Turek se stal v polovině ledna vládním zmocněncem pro klimatickou politiku a Green Deal. Ministrem životního prostředí je od února Červený.