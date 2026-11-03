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Komunisté vyrazili na protiakci za zrušení poplatků. U budovy ČRo se hádali s lidmi

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  16:01
Proti placení koncesionářských poplatků se postavilo ve 14 hodin na demonstraci před budovou Českého rozhlasu několik příznivců KSČM a Stačilo!. Zazněly výtky k náplni vysílání veřejnoprávních médií, které účastníci setkání nepovažují za nezávislé. Přibližně půlhodinový protest provázely také slovní potyčky s kolemjdoucími, jež pokračovaly i po jeho skončení.

„Sešli jsme se zde z jediného důvodu, abychom upozornili na to, že každá organizace má právo na stávku, jenže tady se nestávkuje za lepší platy podpůrných profesí, ale proti výsledkům voleb,“ prohlásil na úvod předseda KSČM Roman Roun.

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„Jde o zneužití veřejnoprávních médií k propagaci západu. Česká televize ani rozhlas nejsou nestranná a nezávislá média, zkreslují informace. Hlavně co se týče těch zahraničních,“ zaznělo dále od Rouna.

Nižší desítky protestujících opakovaně skandovali hesla „Za komunismu bylo líp“, „Zrušit poplatky“ nebo „Nevěřte České televizi a rozhlasu.“ Právě schvalování komunismu pobouřilo několik kolemjdoucích, kteří se s příznivci komunistů střetli v ostrých slovních potyčkách.

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Naopak místopředseda hnutí Stačilo! Vítek Prokop ocenil pokojné vyjádření názoru. „Chci vás pochválit, vzduchem neletěla žádná dlažební kostka. Naše strana je morálnější a stojí na správné straně,“ řekl směrem ke shromážděným. Komunisté také avizují, že budou protestovat dál a podpoří všechny akce „občanské neposlušnosti.“

Média slouží zájmům politiků, míní demonstranti

Podle nich hlavním problémem nejsou koncesionářské poplatky, ale zneužití veřejnoprávních médií k politickým cílům. „Česká televize zkresluje průzkumy veřejného mínění. Odbory slouží zájmu politiků, ne svých zaměstnanců. Nejsou to nestranná média,“ zazněl jejich pohled.

Mluvčí se na demonstraci také pozastavovali nad tím, proč mají poplatky platit lidé, kteří televizi nevlastní nebo jsou ve finanční nouzi. „Všichni platí stejnou částku bez ohledu na příjmy. 25 tisíc lidí ročně se kvůli tomu dostane do finančních problémů nebo exekuce,“ řekl levicový bloger Antonín Komers.

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Ten dále uvedl, že ačkoli nikdo z demonstrantů není příznivcem současné za zrušení koncesionářských poplatků ji nelze kritizovat, jelikož se jedná o plnění jejích předvolebních slibů. „To není útok na demokracii ale výkon demokracie v praxi. Pokud někdo s rozhodnutími nesouhlasí, má právo protestovat, ale nikdo nemá právo svůj názor vykládat za jediný morálně správný,“ řekl.

Protest přišel podpořit také herec Ivan Vyskočil, který se podporou komunistické strany dlouhodobě netají. „Ve vysílání ČT se pořád omlouvají, že stávkují. Proč se za to omlouvají, oni se za to stydí? A já pořád poplatky platím, proč tedy stávkujou, strhnou mi za to snad něco?“ promluvil k přihlížejícím.

Nesouhlas vyjádřil také se stávkou pohotovostí Národního divadla, kterou označil za pobuřující, a nelíbí se mu ani to, že jsou z výuky omluveni studenti, kteří se rozhodli úterní protesty proti změně financování médií veřejné služby podpořit.

Vyskočil se za souhlasného přikyvování ostatních protestujících také vymezil proti pořadům, které Česká televize produkuje. Peníze podle něj využívá na výuku sexuální různorodosti a kritizoval i dokument z produkce ČT Velký vlastenecký výlet, v němž lidé vyjadřující skepsi ohledně napadení Ukrajiny Ruskem zemi navštíví.

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Na většině míst republiky však v úterý probíhají masové protesty opačného rázu, na nichž účastníci vyjadřují České televizi a Českému rozhlasu podporu a překotnou změnu jejich financování neschvalují. Největší shromáždění se konají v Praze, Brně, Ostravě i dalších krajských městech v 16:36.

Před budovou ČRo začal protest svolaný KSČM a Stačilo! Nižší desítky demonstrantů volají po nezávislosti médií veřejné služby. (3. listopadu 2026)
Před budovou ČRo začal protest svolaný KSČM a Stačilo! Nižší desítky demonstrantů volají po nezávislosti médií veřejné služby. (3. listopadu 2026)
Před budovou ČRo začal protest svolaný KSČM a Stačilo! Nižší desítky demonstrantů volají po nezávislosti médií veřejné služby. (3. listopadu 2026)
Před budovou ČRo začal protest svolaný KSČM a Stačilo! Nižší desítky demonstrantů volají po nezávislosti médií veřejné služby. (3. listopadu 2026)
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