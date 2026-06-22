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OBRAZEM: Hasiči, lidské řetězy i minuta ticha. Projděte si den protestů v ČT a ČRo

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  20:17
Stávka u brněnského studia České televize (22. června 2026)

Stávka u brněnského studia České televize (22. června 2026) | foto: Radim Strachoň, MAFRA

Lidský řetěz kolem Českého rozhlasu má „ubránit“ instituci před státními...
Protestu na obranu veřejnoprávních médií se před Českým rozhlasem účastnily...
Zaměstnanci ČT se na Kavčích horách vymezili vůči navrhovaným změnám...
Hasiči přijeli na Kavčí hory na žádost organizátorů protestu za veřejnoprávní...
20 fotografií
Tisíce lidí v černém, lidské řetězy, čtení Čapka i hasiči kropící rozpálený dav. Výstražná stávka v ČT a rozhlase nabídla řadu výrazných momentů. Program provázelo také minutové zpoždění vysílání či předčítání textů o demokracii či naopak tyranii. Podívejte se, jak pondělní události zachytili fotografové iDNES.cz.

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