OBRAZEM: Hasiči, lidské řetězy i minuta ticha. Projděte si den protestů v ČT a ČRo
Ruská ruleta na Krymu. Pláže jsou plné, odříznutému poloostrovu hrozí evakuace
Ruští turisté dál míří na pláže anektovaného Krymu a zaplňují tamní letoviska navzdory palivové krizi i rostoucím bezpečnostním rizikům. Prokremelští blogeři přitom před cestou na poloostrov varují a...
Ewino rajské pokušení. Podívejte se, jak si Farna třikrát poradila s plným Edenem
Úřadující zlatá slavice a česká popová diva Ewa Farna zaplnila ve třech dnech pražský Eden, kde předvedla propracovanou show bohatou na skvělé hudební a taneční vystoupení, která si nezadala s...
Dálkové sankce. Moskva se dusí v dýmu, útok vyhodil klíčovou rafinerii do povětří
Nedávno Petrohrad, teď Moskva. Ruská metropole se v noci na čtvrtek stala terčem největšího ukrajinského útoku za dva roky. Ve čtvrti Kapotnja schytala zásah podruhé během jednoho týdne klíčová...
V Polsku zastřelili karikaturistu, který si utahoval z Putina a Kadyrova
Duší i chováním to byl typický ruský umělec. Chodil v extravagantní uniformě s ruskou vlajkou zastrčenou do zadnice a svými provokativními karikaturami se trefoval do Vladimira Putina, Ramzana...
Takový nůž policisté jen tak nevidí. Dalo se z něj i nenápadně vystřelit
Raritní kousek, který se jen tak nevidí a hlavně je kvůli zákeřnosti zcela zakázaný, ať už má člověk jakýkoliv zbrojní průkaz. Řeč je o střílejícím noži, který se dostal do rukou policistů při...
V Montrealu se střílelo. Na místě jsou tři mrtví včetně podezřelého
Střelba ve čtvrti Côte-des-Neiges v Montrealu si vyžádala tři mrtvé: policistu, civilistu a podezřelého, píše zpravodajský web kanadské stanice CBC. Další dva policisté a civilista byli podle policie...
Prezidenta odvoláme dodatkem ústavy, oznámil Magyar. Rozhodne referendum
Maďarský premiér Péter Magyar v pondělí v parlamentu oznámil, že se jeho vláda rozhodla dosáhnout odchodu prezidenta Tamáse Sulyoka z funkce ústavním dodatkem. Řekl také, že v září začne příprava...
OBRAZEM: Hasiči, lidské řetězy i minuta ticha. Projděte si den protestů v ČT a ČRo
Tisíce lidí v černém, lidské řetězy, čtení Čapka i hasiči kropící rozpálený dav. Výstražná stávka v ČT a rozhlase nabídla řadu výrazných momentů. Program provázelo také minutové zpoždění vysílání či...
Filmový večer bez sekání: Jak rychlý internet potřebujete pro 4K streaming
Světla jsou ztlumená, film vrcholí a… obraz zamrzne. Nic nezkazí večer tak spolehlivě jako nenáviděné „kolečko načítání“. V době streamovacích gigantů by plynulost měla být samozřejmostí, jenže...
Okupanti ve vražedné zóně. Ukrajinci drtí ruskou logistiku ještě víc, než se vědělo
Ukrajinská armáda soustavně ničí ruské logistické trasy a prostředky v okupovaném ruském týlu, včetně těch směřujících na poloostrov Krym. Analýzy naznačují, že úderů na ruská nákladní vozidla...
Burnham je slibný žolík Labouristů. Zrušení brexitu je stále tabu, míní expert
Ve Velké Británii zatím chybí dostatečně široký celonárodní konsensus na návratu do Evropské unie – Brusel se oprávněně bojí, že i kdyby se teď něco vyjednalo a v příštích volbách vyhrál Nigel...
Zemřel hudební vizionář Clive Davis. Stál u zrodu Whitney Houston i Alicie Keys
Ve věku 94 let zemřel americký hudební producent Clive Davis. Pomohl nastartovat kariéru zpěvačkám jako Whitney Houston či Alicia Keys, ale spolupracoval s řadou dalších hvězd. O jeho smrti...
Jásali až moc. Čeští fanoušci házeli na Němce slavící výhru na MS ve fotbale lahve
Skupinka Čechů v noci na neděli narušila v jihoněmeckém Bad Säckingenu u hranic se Švýcarskem oslavy německých fanoušků po vítězství fotbalistů na mistrovství světa nad Pobřežím slonoviny. V pondělí...
Za spoušť v elektrárně požaduje Sev.en od australských společníků 21 miliard
Česká investiční skupina Sev.en Global Investment (Sev.en GI), která patří do energetické skupiny Sev.en podnikatele Pavla Tykače, podala u Federálního soudu v Austrálii žalobu proti tamní...
Po fiasku kolem Trumpovy renovace jezírka ve Washingtonu začal hon na údajné viníky
Nejméně pět lidí už bylo zatčeno kvůli podezření z poškození zrcadlového jezírka u Lincolnova památníku ve Washingtonu, napsal v pondělí s odkazem na nejmenovaného zástupce administrativy prezidenta...
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
Experti o summitu: Nemělo se prát špinavé prádlo na veřejnosti. Pavel se může mstít
Po dnešním oznámení vlády je jasné, že na summit NATO v turecké Ankaře pojedou pouze členové vlády, prezident Petr Pavel zastupovat Česko nebude. Podle oslovených politologů je tak již prakticky...
Vláda rozhodla, že v delegaci na summit NATO nebude prezident Pavel
Vláda rozhodla, že s sebou nevezme prezidenta Pavla v červenci na summit NATO v turecké Ankaře. Delegaci povede premiér Andrej Babiš a budou v ní také ministr zahraničí a předseda Motoristů sobě...