Nová proteinová vakcína Vidprevtyn bude méně účinná, říká vakcinolog Chlíbek

Můžete vysvětlit, jak vakcína Vidprevtyn funguje a účinkuje?

Je to jedna z nejklasičtějších očkovacích látek podobná chřipkovým vakcínám. Obsahuje pomocnou látku „adjuvans“, která posiluje stimulační účinek bílkoviny. V látce je již hotový antigen, který po aplikaci do svalu stimuluje imunitní systém, což je rozdíl oproti například genetickým vakcínám, kde se nejprve aplikuje genetická informace. Až na základě informace buňky lidského těla se vytváří vlastní antigen a následně stimuluje imunitní systém. Tyto proteinové antigeny jsou již součástí vakcíny, takže konkrétně nic nevytváří a rovnou po aplikaci začínají stimulovat imunitní systém. Ukazuje se však, že proteinová vakcína bude méně účinná než genetické vakcíny.

To je tedy jejich hlavní rozdíl, že proteinová vakcína je méně účinná?Záleží na tom, jaké se použije množství antigenu a typ pomocné látky. Tyto vakcíny mohou dosáhnout i vysoké účinnosti, ale já mám pocit, že právě tady se zatím účinnost nepřiblížila genetickým vakcínám, takže zatím to vypadá, že účinnost bude nižší. Nejvyšší účinnost mají stále genetické vakcíny a zatím nevím o žádné jiné, která by je předběhla, nebo dosáhla lepší účinnosti.

Kolik si myslíte, že tedy bude účinnost této vakcíny?

Odhaduji, že účinnost bude řádově nižší.

Je to vakcína, kterou může dostat kdokoliv?

Ano, to bude určitě stejné, jako genetické vakcíny a bude ji moci dostat prakticky kdokoliv.

Jsou nějaká rizika a přednosti vakcíny Vidprevtyn?

Rizika jsou srovnatelná s ostatními covidovými vakcínami. Vzhledem k

tomu, že to není genetická vakcína, tak odpadá případné riziko manipulace s genetickým materiálem. Takže i z pohledu nějakých potenciálních autoimunitních onemocnění by mohla být méně riziková. Na druhou stranu se domnívám, že bude méně účinná, jak jsem již zmínil. Co se týče přínosů, tak hlavním bude jistě ochrana před covidem, jako takovým. Účinnost před úmrtím a při hospitalizacích u ní bude vysoká. Je ale otázka, jakou účinnost bude mít na prevenci příznakových onemocnění, tedy těch mírných nekomplikovaných průběhů, aby člověk vůbec neonemocněl.