Policie navrhla žalobu šesti mužů, kteří organizovali homosexuální prostituci

O návrhu v úterý informoval v tiskové zprávě mluvčí centrály Jaroslav Ibehej. Čtyřem z obviněných hrozí za obchodování s lidmi, kuplířství, svádění k pohlavnímu styku a ohrožování výchovy dítěte až 12 let vězení. Zbývajícím dvěma pak o něco nižší trest, neobvinili je totiž z obchodování s lidmi.

Podle kriminalistů nejméně od roku 2015 skupina nabízela muže ve věku od 18 do 25 let, ale také chlapce mladší 18 let k „poskytování sexuálních služeb“, a to jak na různých místech v Česku, tak i v zahraničí.

Obvinění muži podle policie věděli, že někteří chlapci nejsou zletilí. „Z této činnosti pak měli získávat finanční prospěch,“ uvedl mluvčí. Skupinu obchodníků s lidmi kriminalisté rozbili v listopadu 2017. Všech šest obviněných nyní stíhají na svobodě, včetně dvou z nich, které po zásahu vzali do vazby.

Hlavním organizátorem byl podle policie dvaapadesátiletý Švýcar, který provozuje noční klub v Praze, údajně úkoloval i další lidi. Klub se podle policistů prezentuje zejména v zahraničí a většinu jeho klientely tvoří cizinci. Chlapce museli podle policie klienti z podniku vyplatit a poté si je mohli odvést například do hotelů.

Část obviněných podle zjištění kriminalistů navíc organizovala prostituci i v zahraničí, konkrétně ve Švýcarsku. Někteří z obviněných pak údajně zajišťovali mladistvé i zletilé muže k sexuálním službám účastníkům „večírků“, které se konaly především v hotelových pokojích na různých místech Česka.