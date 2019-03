KOMENTÁŘ: Kněžky lásky v zákrytu. Proč Piráti plýtvají energií?

Kdykoliv má u nás některá politická strana pocit, že všechny naléhavé problémy Česka už se vyřešily, začne vymýšlet návrh zákona o prostituci. Tentokrát jde o parlamentní nováčky Piráty. Argumentují tím, že „lepší než zákaz jsou jasná pravidla“ a že „v Maďarsku prostitutky ročně zaplatí miliardu korun, která vystačí na obědy pro 100 tisíc školáků“. Milé a dojemné.



Proti zákonu o prostituci vlastně nic nemám. Považuji ho ale v našich podmínkách za téměř neproveditelný projekt. Mission Impossible. Jestli se to Pirátům a spol. podaří, tak před nimi smeknu až na zem.

A rozhodně nejde jen o to, že to je návrh z dílny opoziční strany, čímž se automaticky ocitá v nevýhodě. Byl jsem už svědkem toho, jak si na zákonu o prostituci před patnácti lety vylámala zuby vládní sociální demokracie. A pomiňme teď i nekonečný etický spor o to, zda se stát tím, že zákonem upraví profesi prostitutek a bude z ní kořistit formou daní, fakticky nestává vrchním erárním pasákem.

Jaký je tedy výchozí stav: prostituci dnes u nás zákony nepovolují ani nezakazují. Osoby, které sexuální služby poskytují, nemohou být za své jednání trestně stíhány. Samotná prostituce tedy trestná není, stát potírá pouze kuplířství a obchodování s lidmi.

O co jde ve všech návrzích na regulaci prostituce (a že jich za uplynulá tři desetiletí už bylo!)? Chtějí prostitutky ochránit před vykořisťováním a současně z nich vytáhnout peníze do státní kasy. Prostě něco za něco.

Cejch navždy

Minulý týden se vysílal na iDNES.cz pořad Rozstřel, v němž vystoupil manažer erotického klubu Lotos Igor Salomon. Byl to opravdu svérázný host. Děvčatům říká „modely“ a bez obalu tvrdí, že devět z deseti je závislých na alkoholu nebo na automatech.

Už z toho vyplývá, že většina prostitutek se do nějakého legalizovaného systému nebude chtít zapojit a už vůbec netouží po tom se někde registrovat. Nejsme Amsterdam, kde je prostituce společností přijímaná bez stigmat a studu a kde červená okénka představují známou turistickou atrakci.

Ostatně i Salomon říká, že „jestli bude holka evidovaná, tak to na ni jednou někde vypadne“, což je určitě pravda. On sám navrhuje zdanit je anonymně, třeba formou „dálniční známky“, kterou by se prostitutky prokázaly při náhodné kontrole – a pak ji zase jednoduše vyhodily.

Mimochodem v roce 2004 vláda Stanislava Grosse přišla s tím, že by si prostitutka musela dojít pro licenci k výkonu svého povolání na radnici. Co myslíte, riskovala by nějaká studentka nebo matka-samoživitelka, že tam u okénka potká sousedku nebo kamarádku svojí matky?

Povinně nepovinné daně

Pirátský návrh s „povinnou registrací“ nepočítá. Takže okamžitě naskakuje otázka, k čemu to bude dobré, když se zaregistruje jenom někdo?

Uvažujme dál: jestliže se nebudou muset registrovat všechny prostitutky, budou muset všechny platit daně? Předpokládám, že ano, jinak by neplatila rovnost před zákonem. A pokud ano, pak jsem zvědav, jak bude správce daně dokazovat neregistrované prostituce, že je prostitutka. To zvládne, snad jen když si sám zahraje na zákazníka, což bude docela taškařice.

Jenže pak by to vedlo k přesnému opaku toho, co autoři zákona chtějí. A prostituce by se skrývala ještě více než dnes, protože by se schovávala ještě před berňákem, místo toho, aby byla transparentnější.

Salomon odhaduje, že žádaná prostitutka mezi 20 a 30 lety věku si vydělá i dvacet tisíc korun za den (lépe řečeno za noc). Většinou však peníze rychle utratí. Není to zrovna spolehlivá sociální skupina. Proč by tedy měly mít prodejné ženy motivaci ukrajovat si z výdělků, danit je a podrobit se nějakému systému?

Takový zákon by jim musel spíše nabídnout lákavý sladký „cukr“, a nikoli přísný „bič“. Ovšem nedokážu si představit, co by to mohlo být. To není jako nařídit hospodskému EET a je to i těžší než zdanit Airbnb.

Chápu, že zákonodárce dráždí, když někdo není zákonem „podchycen“, ale prostituce v Česku funguje – dá-li se to o tomto byznysu říci – celkem v pohodě. Nikdo z aktérů si na dnešní status quo nijak zvlášť nestěžuje.

Zajímavé je, že před patnácti roky se počet prostitutek u nás odhadoval na 25 tisíc, zatímco dnes na 13 tisíc. To představuje snížení o polovinu. Řeší se tedy navíc problém, který sám o sobě „vymírá“.

Čímž nepopírám, že potíže spojené s prostitucí existují. Některé postelové veteránky už jistě zjistily, že nemají nárok na pořádný důchod, protože po celou kariéru dělaly své řemeslo načerno.

Ze všech těchto důvodů odhaduji, že se Pirátům dotáhnout tento návrh zákona až k podpisu prezidentem nepodaří. Možná by mohli svou energii investovat do akutnějších problémů. Není jich málo: sucho, chybějící penzijní reforma, statisíce lidí v exekuci…

