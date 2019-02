Hosté Rozstřelu zhodnotí, co dobrého může přinést legalizace prostituce

Barbora Pšenicová je projektová manažerka společnosti Rozkoš bez rizika –organizace, která poskytuje prostitutkám různé podpůrné sociální programy a snaží se je chránit před nemocemi i násilím.

Podle odhadu Rozkoše bez rizika, který je však podle samotné organizace třeba brát s rezervou, v Česku poskytuje placené sexuální služby zhruba 13 000 žen. Více než polovina z nich jsou přitom matky samoživitelky. Průměrný věk prostitutky je 30 let a Češky tvoří 82 procent sexuálních pracovnic.

S obecnými tezemi, jak je Piráti připravili, Pšenicová souhlasí. „Ideálním modelem řešení prostituce je dekriminalizace. Ta je prostředkem k posílení práv žen a mužů, kteří se živí poskytováním sexuálních služeb za úplatu. Oproti legalizaci není represivním krokem, který by prostituci označoval jako patologický jev se snahou ji potírat, ale je spíše prostředkem ke snižování rizik, která s sebou práce v sexbyznysu přináší,“ uvedla Pšenicová.

V návrhu Pirátů vidí Pšenicová posun k lepšímu, ale některé jeho části nepovažuje za nejšťastnější. Při úvahách o podobě zákona k regulaci prostituce Piráti vycházejí ze zkušeností států, kde podobná opatření fungují. Z maďarských dat odhadli, že by zdanění prostituce vyneslo miliardu korun ročně.

Piráti chtějí nejprve zrušit úmluvu z roku 1950, podle které prostituce neexistuje. Mezinárodní smlouva, ke které ve své době přistoupily země východního bloku, je podle Pirátů překonaná a nahradily ji jiné mezinárodní smlouvy. Vlastní návrh zákona Piráti zatím nepředstavili.



Diskuzní pořad Rozstřel sledujte živě v pátek od 12:30.

Sněmovna už se návrhy na regulaci prostituce zabývala v minulosti několikrát. V roce 2005 zamítla návrh na vypovězení úmluvy z 50. let, o rok později pak vzhledem k platnému mezinárodnímu právu vzala zpět svůj návrh tehdejší vláda. V roce 2010 připravilo nový návrh hlavní město, přičemž vycházelo z normy připravené o pět let dříve. Návrh počítal s vydáváním oprávnění k prostituci obcemi a průkazy, do kterých by byly zaznamenávány zdravotní kontroly. Znovu Praha zákon bez úspěchu předkládala v roce 2014.