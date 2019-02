Návrh Pirátů by mohl přinést do státní kasy stovky milionů. Od prostitutek

Ve středu Piráti uvedli, že by stát měl nastavit prostituci zákonná pravidla. „Chceme omezit šedou ekonomiku, zdravotní rizika a zlepšit podmínky pro lidi, kteří prostituci poskytují,“ uvedl šéf poslanců Pirátů Jakub Michálek, který návrh Pirátů představil s poslancem za ODS a bývalým primátorem Prahy Bohuslavem Svobodou (celý text k přečtení zde).

„Z pohledu veřejných financí by mohlo jít o potenciální zdroj příjmů. Na základě dostupných statistických údajů lze hrubě odhadovat, že dopad do příjmů veřejných rozpočtů by se mohl pohybovat v řádu stovek milionů korun. Nicméně platí, že z hlediska správy daně jde o mimořádně složitou oblast,“ komentoval mluvčí resortu Michal Žurovec případné zdanění prostituce.

Ministerstvo financí zatím žádný návrh na legalizaci prostituce neobdrželo. Pokud se tak stane, vyjádří se k němu ve standardním připomínkovém řízení.



Podle Ladislava Jakla z Institutu Václava Klause je legalizace prostituce nepřijatelná. „Podle mne se jejich autoři už už vidí jako členové nějaké obchodní inspekce, kteří budou kontrolovat kvalitu služeb a to, zda některé děvy neklamou zákazníky slibem, že jim poskytnou výlet do ráje,“ komentoval.



Legalizací prostituce by podle něj ze sebe stát dělal garanta sexuálních služeb. „Leckdo náš stát možná považuje za jeden velký bordel, ale pasáka by podle mne dělat neměl,“ dodal.

Také sexuolog Petr Weiss dříve pro portál iDNES.cz řekl, že mít daňový užitek z placeného sexu může být vnímáno jako pasáctví. „Protože pasák taky přijímá určitou část příjmu prostitutky pro své vlastní potřeby,“ nastínil.



Nebezpečnější než sex za peníze jsou však podle Weisse aktivity, které se na něj často nabalují jako drogy, obchod s bílým masem či nucená prostituce.



Podle neziskových organizací je legalizace prospěšná

Sociální pracovník Jiří Frýbert z organizace „Ulice - Agentura sociální práce“ se domnívá, že legalizace prostituce by lidem pracujícím v sexbyznysu umožnila normálně fungovat v rámci systému. Například v oblasti zdravotního a sociálního pojištění.

„Výkon této profese v podmínkách, kdy je možné dovolat se zastání, má bezesporu vliv na samotnou bezpečnost těchto žen a mužů. Například u pouliční prostituce možnost v klidu domluvit kšeft a otipovat si zákazníka, má velký vliv na bezpečnost žen,“ popsal, jaká změna by podle něj mohla nastat.



Také by to podle něj ušetřilo veřejné peníze. „Jednak se přestanou vynakládat prostředky na něco, co stejně nefunguje, v rámci represivní činnosti. Prevence je vždy levnější než represe,“ nastínil. K dalším úsporám by pak podle něj došlo v oblasti zdravotnictví.



S tím souhlasí i organizace Rozkoš bez rizika. Podle ní by legalizace prostituce především posílila práva lidí pracujících v sexbyznysu. „Ať už z hlediska pracovně právních práv, tak z hlediska nějaké sociální i zdravotní pozice. Daleko lépe by se těmto lidem například šlo k lékaři a veřejně by mohli mluvit o tom, čím se živí, a žádat nějaká vyšetření. Mohli by vyjednávat i své pracovní podmínky na pracovištích,“ rozvedla projektová manažerka Rozkoše bez rizika Barbora Pšenicová. Podle ní by legalizace z dlouhodobého hlediska mohla vést až k destigmatizaci prostituce.

Polovina prostitutek jsou matky samoživitelky

Podle návrhu Pirátů má Česko v první fázi vypovědět Úmluvu o potlačování a zrušení obchodu s lidmi a využívání prostituce druhých osob z roku 1950. Do roka by podle autorů nápadu v návaznosti na vypovězení úmluvy mělo ministerstvo vnitra předložit vládní návrh zákona. Zdanění prostituce může podle Michálka přinést asi miliardu korun, obrat z provozování prostituce je v Česku asi 8 miliard korun ročně.



Prostitucí se v Česku živí podle organizace Rozkoš bez rizika přibližně 13 000 žen, více než polovina z nich jsou matky samoživitelky. Podle organizace pak ženy kvůli stigmatizaci často nehlásí, když se na nich někdo dopouští násilí.

Podle organizace pak hodina sexu na ulici stojí v průměru 500 korun, v soukromí kolem tisícikoruny a v klubech až 3 000 korun. Mnoho žen volí tento způsob obživy kvůli tíživé sociální situaci, kdy se starají o malé děti, mají nedostatek peněz nebo dluhy, nemohou sehnat vhodné zaměstnání nebo mají strach o ztrátu bydlení.



V Německu se regulace neujala

Němci opatření schválili už v roce 2002, po letech však politici uznali, že zákon očekávaný účinek neměl. Výzkum popsaný v dokumentu „Sex - Made in Germany“ z roku 2013 ukázal, jak jsou prostitutky často pocházející z východních zemí Evropy v Německu dál vykořisťovány. Film popisoval Německo jako „bordel Evropy“. Za sexuální služby tam podle něj zaplatí asi milion zákazníků denně.

Vypadá to však, že o legalizaci své činnosti v Německu nemají zájem ani prostitutky samotné. Svědčí o tom aktuální data, píše Info.cz. Podle zprávy, kterou si vyžádala německá strana FDP, se loni přihlásilo v platbě sociálního pojištění u německých úřadů jen 76 žen prostitutek. Odhady přitom docházejí k závěru, že se v Německu živí vlastním tělem kolem 200 tisíc žen.

Ani další opatření z roku 2017 nemělo úspěch. Prostitutky se měly povinně registrovat a chodit na pravidelné zdravotní kontroly. Cílem opatření bylo chránit ženy před nucenou prostitucí. Podle aktuální zprávy německé vlády se však registrovalo v prvním půlroce jen 6 959 žen, což představuje jen asi 3,4 procenta prostitutek v zemi.