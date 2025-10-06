Daní se i příjmy z prostituce, rozhodl NSS. Úřad po ženě chce 1,8 milionu

  21:33
Příjmy získané z prostituce se mají podle právního názoru Nejvyššího správního soudu (NSS) danit, konkrétně podléhají zdanění podle zákona o daních z příjmů. NSS rozhodoval o kasační stížnosti kvůli konkrétnímu případu.
NSS posuzoval kasační stížnost finančního ředitelství, které ženě, jež si vydělávala prostitucí, vyměřil za dvouleté období daň asi 1,8 milionu korun. Žena se kvůli tomu obrátila na soud, věcí se zabýval Krajský soud v Ostravě – pobočka Olomouc.

Podle jeho rozhodnutí příjmy z prostituce danit nelze. Jedním z důvodů je například to, že předmětem daně z příjmů nemohou být příjmy získané trestnou činností, respektive z činností, které by se příčily dobrým mravům. Soud tak věc vrátil finančnímu ředitelství k dalšímu projednání. Finanční ředitelství proti tomu podalo kasační stížnost, kterou se NSS zabýval.

Ideální by bylo, kdyby prostitutky platily paušální daň, říká majitel sexklubu

NSS finančnímu ředitelství přisvědčil, že důvody, pro které krajský soud zrušil rozhodnutí o platebních výměrech, neobstojí. „Zákon o daních z příjmů je vystavěn na premise, že se daní veškeré příjmy, pokud nejsou zákonem vyloučeny z předmětu daně nebo od daně osvobozeny. Příjmy z prostituce však zákon explicitně nevylučuje ani neosvobozuje,“ sdělil NSS.

Rovněž krajským soudem zdůrazněné články Úmluvy o potlačování obchodu s lidmi a využívání prostituce druhých osob (Newyorská úmluva) podle NSS nebrání zdanění příjmů z prostituce. I další členské státy, které jsou smluvní stranou Newyorské úmluvy, podle NSS nevylučují na jejím základě zdanění prostituce.

Legalizovat, či zakázat? Česko čtvrtstoletí čeká na zákon o prostituci

„Kasační soud souhlasil se stěžovatelem i v nepřípadnosti přirovnání výkonu (dobrovolné) prostituce k trestné činnosti. Výkon takové prostituce totiž nelze za současné právní úpravy považovat za trestný čin. Současná právní úprava postihuje pouze doprovodné jevy prostituce, jako např. obchodování s lidmi, znásilnění, sexuální nátlak či kuplířství,“ doplnil NSS.

Věcí se tak znovu bude zabývat krajský soud, který ale nyní bude vázán vyslovenými právními názory NSS.

Trestní zákoník potírá organizovanou prostituci, a to ustanovením o trestnosti kuplířství a obchodování s lidmi. Samotná prostituce ale není v České republice trestná, legislativa ji nepovoluje ani nezakazuje.

Kunovský: Ať politici nefilozofují a začnou se stavět byty, hrozí průšvih

