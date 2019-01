Hotovo. Proplácení nemocenské v prvních třech dnech nemoci se vrací

„Byla to jedna z podmínek vstupu do vlády. Pracující lidé by neměli být trestání za to, že onemocní,“ řekla ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová ze sociální demokracie.



„Bude naplněna jedna z klíčových podmínek pro toto volební období,“ uvedl předseda poslaneckého klubu KSČM.



„Naše hnutí a předpokládám hlasy všech poslanců podpoříme sněmovní verzi a přehlasujeme Senát,“ řekl šéf poslanců ANO Jaroslav Faltýnek.



Za lidovce podpořil návrh sociální demokracie šéf klubu KDU-ČSL Jan Bartošek a za Piráty místopředsedkyně Olga Richterová. „Lidé by neměli být trestáni za to, že jsou nemocní,“ řekla.

V ANO měli od začátku někteří poslanci s touto věcí problém, ale sociální demokraté dali opakovaně Andreji Babišovi najevo, že nepřipadá v úvahu, že by ANO pro návrat nemocenské už v začátku nemoci nehlasovalo.

Trvají výhrady pravicové opozice. „Obáváme se nárůstu nemocnosti, která bude fingovaná,“ řekla místopředsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. „Existuje lepší instituty než karenční doba, třeba sick days,“ uvedl první místopředseda hnutí STAN Vít Rakušan. „Budeme hlasovat pro zamítnutí návrhu,“ avizoval šéf poslanců ODS Zbyněk Stanjura.