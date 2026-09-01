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Tejc, Babiš i senátoři chtějí nepromlčitelnost u vraždy, Urbanová i u znásilnění

Josef Kopecký
  11:11aktualizováno  11:45
Ministr Jeroným Tejc při projednávání návrhu zákona o státních zaměstnancích...

Ministr Jeroným Tejc při projednávání návrhu zákona o státních zaměstnancích (24. dubna 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Premiér Andrej Babiš a ministr spravedlnosti Jeroným Tejc přichází na jednání...
Poslanecká sněmovna projednává mimo jiné zákony týkající se veřejných rozpočtů....
Poslanec hnutí ANO Radek Vondráček a ministr spravedlnosti Jeroným Tejc (za...
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Nepromlčitelnost trestného činu vraždy prosazují ministr spravedlnosti za ANO Jeroným Tejc s dalšími šesti poslanci vládní koalice, včetně premiéra Andreje Babiše, a souběžně s nimi skupina senátorů v čele s místopředsedkyní horní komory parlamentu Jitkou Seitlovou z klubu KDU-ČSL.

„Některé trestné činy nemají být promlčitelné. Vraždy být promlčeny nemají,“ prohlásil Tejc v Senátu, kde se koná kulatý stůl Promlčet, nebo nepromlčet trestný čin vraždy?

„Nové kriminalistické metody, zejména DNA, dávají možnosti usvědčit pachatele třeba i po několika desetiletích. Není důvod pachatele tak závažného činu zbavit strachu z případného odhalení po uplynutí jakkoliv dlouhé lhůty,“ řekl již dříve ministr spravedlnosti.

Promlčecí doba vražd je nyní v Česku třicetiletá, pak trestní odpovědnost zaniká.

Návrh Tejc připravil s poslankyní za Motoristy sobě, bývalou nejvyšší státní zástupkyní Renatou Veseckou. Podepsáni pod ním jsou i Babiš, šéfka poslanců ANO Taťána Malá, exministryně spravedlnosti Helena Válková, Radek Vondráček a šéf poslanců SPD Radim Fiala.

„Novelami v trestním právu by se mělo šetřit,“ řekla Vesecká v horní komoře parlamentu. U trestného činu vraždy je podle Vesecké maximální zájem veřejnost na potrestání takového činu.

O návrhu skupiny vládních poslanců se má podle návrhu programu jednat na schůzi Sněmovny, která začíná příští týden v úterý. Změnu chtějí totiž poslanci vládní koalici načíst ve druhém čtení jako pozměňovací návrh k předložené novele trestního zákoníku.

O návrhu Seitlové, senátora Jana Pirka z klubu ODS a TOP 09 a jejich pěti kolegů má horní komora parlamentu jednat na schůzi 30. září, tedy těsně před senátními volbami. Je ale možné, že v té době již bude schválená novela trestního zákoníku ve Sněmovně.

„Lidský život je něco, co se nedá navrátit. Nesouhlasím s tím, že po třiceti letech se už někdo napravil. Vražda je vražda,“ řekl při kulatém stolu v Senátu Pirk.

Zrušením promlčecí doby vražd by se Česko podle Seitlové připojilo k řadě států včetně sousedních Rakouska a Německa.

Místopředsedkyně Sněmovny Urbanová z hnutí STAN navrhuje i nepromlčitelnost znásilnění

Místopředsedkyně Sněmovny za STAN navrhuje nepromlčitelnost nejen u trestného činu vraždy, ale i u znásilnění a trestného činu obchodování s lidmi.

„U trestného činu znásilnění je nepromlčitelnost odůvodněna specifickou povahou prožívaného traumatu. Psychologické studie i klinická praxe potvrzují, že oběti sexuálního násilí často trpí posttraumatickou stresovou poruchou či vytěsněním, které jim objektivně brání o činu vypovídat v řádu několika let. Stát by neměl oběti trestat za přirozenou obrannou reakci jejich psychiky tím, že jim po odeznění nejhorších traumat upře přístup ke spravedlnosti. V případě vraždy je pak promlčení v přímém rozporu s principem ochrany práva na život jako nejvyšší hodnoty; u takto fatálního zásahu do lidských práv je zájem státu na potrestání pachatele trvalý a časem neklesá,“ uvedla Urbanová ve zdůvodnění svého návrhu, který předložila ve Sněmovně.

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