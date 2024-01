Bezpečnostní rámy? Bez psychologické pomoci k ničemu, shodují se odborníci

Mohla rozsáhlá fyzická ochrana v podobě bezpečnostních rámů, turniketů či bezpečnostních dveří na kartu zabránit prosincové tragédii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy? Podle odborníků se ukazuje, že ne. Hlavním problémem je podle nich nedostatek péče o duševní zdraví dětí, který začíná už na základních školách.

A pomoc by v tom mohla i policie. Právě s ní jednali zástupci ministerstva školství, vnitra, hasičského záchranného sboru a vysokých škol. Zásadní je proškolení pedagogů, tak aby byli schopni znalosti předat kolegům i studentům.

Fyzické zábrany v podobě detektorů a bezpečnostních rámů, případně úplné uzavření škol pro veřejnost, nejsou podle radního pro oblast školství kraje Vysočina Jan Břížďala efektivním řešením. „Nemá smysl zpřísňovat už nyní podle legislativy nastavená fungující opatření. Školy jsou veřejným prostorem, a mělo by to tak zůstat,“ uvedl.

Rámy si neumí představit ani rektorka Univerzity Karlovy Milena Králíčková. „Univerzita Karlova spolupracuje například se Zdeňkem Kalvachem, odborníkem na ochranu měkkých cílů. S ním budeme dál situaci analyzovat. Zatím se akademická obec kloní k jiným formám opatření, než jsou bezpečnostní rámy. Ty jsou mimo jiné zásahem do akademického života, plus je to hodně finančně náročné,“ míní.

Raději psychologická prevence a pomoc

Jedním z bodů jednání byla podle mluvčí ministerstva školství Tereza Fojtová i psychologická pomoc. „Ta se teď především směřuje na studenty a zaměstnance Univerzity Karlovy, ale také na ostatní vysoké školy,“ upřesnila.

Co je primární prevence? Podstatou školské primární prevence rizikového chování je předcházení vzniku rizikového chování u dětí, u kterých se ještě rizikové chování nevyskytlo. Třeba předcházení užití návykových látek u dětí, které dosud nejsou s drogou v kontaktu.

Právě u této pomoci by se mělo podle odborníků začít. „Musíme nastavit efektivní systém řešení prevence už na základních školách a rozšířit vzdělávací aktivity zaměřené na proškolení třídních učitelů, zejména na školách, kde nejsou obsazené podpůrné pozice – školní psycholog, speciální pedagog, které by spolu s metodiky prevence ve školách oblast primární prevence zaštiťovaly,“ dodal Břížďala.

S psychologickou prevencí školám nyní pomohou nové metodiky organizace SOFA. Podle její předsedkyně Lenky Felcmanové je důležité zabývat se dětským duševním zdravím systémově. „Situace s dětským duševním zdravím, s obtížemi, které děti mají, je závažná, podle dat Národního ústavu duševního zdraví z loňského roku projevuje 30 procent žáků znaky středně těžké až těžké úzkosti a 40 procent žáků známky středně těžké až těžké deprese, druhou nejčastější příčinou smrti Čechů do devatenácti let je sebevražda,“ připomněla.

SOFA v lednu představila dva programy. RRRR – tedy Respekt, Rozmanitost, Rovnost, Resilience – ten má dětem pomoci pracovat s vlastními emocemi a vlastním stavem. A Program prevence násilí v blízkých vztazích zaměřený na teenagery.

Oba programy prošly zkušebním testování, které prokázalo jejich účinnost. „90 procent zapojených učitelů uvedlo, že bude program RRRR využívat i po skončení testování, 96 procentům učitelů program zároveň pomohl i v podpoře jejich vlastního pocitu duševní pohody,“ řekla Felcmanová.

Program prevence násilí v blízkých vztazích zhodnotila metodička prevence Střední technické školy v Mostě Andrea Hříbalová. „Na studenty to má obrovský efekt, dvě dívky se mi svěřily s tím, že jim spolužačka přiznala, že je doma její otec bije a trvá to roky. Díky programu věděly, že mohou kamarádce pomoci, i když se ona sama bojí. Okamžitě zavolaly policii a OSPOD. Jsem na ně obrovsky pyšná,“ chválí.

Opatření se pochopitelně týkají i základních škol. „Připravujeme aktualizaci doporučení k bezpečnosti dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních. V únoru svoláme pracovní setkání formou kulatého stolu za účasti odborníků z terénu,“ vysvětlila mluvčí Fojtová.

Cílem je přimět ředitele základních a středních škol, aby nebrali primární prevenci na lehkou váhu. „Je třeba školit kompetentní osoby, které si jednotlivé organizace určí – metodik prevence, speciální pedagog, školní psycholog a tak dál,“ řekl Břížďala.

Břížďala upozornil na kontrolu kvality preventivních programů a školení. „Zásadní je i pečlivé vyhodnocování kvalifikovanosti nabídek komerčních společností na školení v oblasti ochrany měkkých cílů a bezpečnostních auditů,“ míní.

Ministerstvo školství dříve mělo nástroje, kterými mohlo situaci nějakým způsobem korigovat, na začátku tisíciletí to bylo dokonce jeho prioritou. Mluvčí Fojtová říká, že do jisté míry je možné ověřit bezpečnost i dnes. „Do roku 2019 byly programy certifikované MŠMT, což byla pro realizátora a příjemce známka kvality, a také to znamená, že by měly tyto programy pokračovat v realizaci tak, jak bylo nastaveno,“ vysvětlila.

Kde se stala chyba?

Právě v roce 2019 ministr školství Robert Plaga systém hodnocení kvality preventivních programů zrušil s tím, že legislativní odbor resortu říká, že takové hodnocení resort provádět nemůže. Ministerstvo odůvodnilo pozastavení certifikací tím, že je třeba vykonat administrativní změny a následně program znovu spustí, k tomu ale dosud nedošlo.

Programy zahrnují mimo jiné prevenci šikany, workoholismu, gamblerství nebo zneužívaní drog. Adiktolog Michal Miovský byl u některých jednání, která certifikaci ukončila. Prevence je podle něj klíčem k bezpečnosti na školách.

„Když ministerstvo zdravotnictví může dělat certifikace zdravotnických zařízení, ministerstvo práce může dělat certifikace poskytovatelů sociálních služeb, tak je snad absurdní, aby ministerstvo školství nemohlo dohlížet, respektive podle mého názoru ze školského zákona vyplývá, že musí dohlížet na bezpečnost programu ve školách jakýchkoliv jak vzdělávacích, výchovných, tak i logicky preventivních,“ reagoval Miovský.

Například Praha i nadále dotuje jen konkrétní programy. „Organizace, které nestihly do roku 2019 získat certifikát a zároveň žádají o finanční podporu z Výzvy Magistrátu hlavního města Prahy, musí projít určitým ověřením kvality, kterou zajišťuje Centrum sociálních služeb Praha, kde působí lidé, kteří byli certifikátory a jsou odborníky v dané problematice,“ uvedla Fojtová.

Vedoucí pracoviště Jan Žufníček ale také poukázal na to, že problematické bývají právě spolky, které nabízejí prevenci zdarma, jelikož pro školy to znamená méně řešení a výdajů. „Organizace, které nemají ověření většinou školy osloví samy a nabídnou programy zdarma, jenže ředitelé si i takové mohou ,odškrtnout’ jako splněnou hodinu prevence,“ řekl.

Ministerstvo školství si uvědomuje závažnost situace, proto v říjnu 2023 Národní pedagogický institut zřídil pracovní skupinu, která se zabývá způsoby, kterými by v budoucnu mohl resort programy primární prevence kontrolovat. „Momentálně se skupina zabývá porovnáním standardů pro kontrolu prevence, které platily u nás, s těmi světovými,“ řekl šéf oddělení primární prevence NPI Dušan Fousek.