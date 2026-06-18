V majetkovém přehledu Prokop nepřiznal vlastnictví tří družstevních bytů. Seznam Zprávy ve středu napsaly, že Prokop na ně podle svého vyjádření zapomněl a do přehledu je zanesl po upozornění serveru. Premiér a šéf ANO Andrej Babiš na to uvedl, že bude chtít po Prokopovi vysvětlit jeho bytové obchody.
Piráti a opoziční Praha Sobě budou dnes na jednání pražského zastupitelstva navrhovat, aby Prokop kvůli kauze skončil ve funkci předsedy kontrolního výboru. Prokop je z jednání omluven.
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Lídr ANO na primátora nepřiznal, že vlastní tři družstevní byty. Babiš chce vysvětlení
„Udělal jsem chybu, zapomněl jsem přiznat družstevní podíl do majetkového přiznání. Stejně tak jako se to před časem stalo tehdejšímu premiérovi Petrovi Fialovi (ODS). Je to moje pochybení, které napravím, mrzí mne, co to vše způsobilo,“ uvedl Prokop na síti s tím, že očekává další zprávy ke své osobě.
Prokop, který je opozičním zastupitelem hlavního města, si podle Seznam Zpráv loni pořídil čtyřpokojový byt v nové rezidenci v pražském Břevnově za 19,5 milionu. Navíc si koupil ještě další tři družstevní byty, které však neuvedl v povinném majetkovém přiznání. Kromě zmíněných bytů je Prokop ještě vlastníkem domu v Úvalech a bytu na sídlišti Háje, uvedl server.
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Seznam Zprávy minulý týden uvedly, že Prokop loni v listopadu odmítl jako svědek vypovídat na policii v korupční kauze nemocnice v Motole. Vyšetřovatelé si ho pozvali mimo jiné právě kvůli koupi břevnovského bytu.
Ve stejné rezidenci, kterou vybudovala společnost Geosan, měl podle policie slíbený byt jako úplatek také někdejší ředitel motolské nemocnice Miloslav Ludvík. Policie v kauze stíhá i bývalého ředitele a spolumajitele Geosanu Luďka Kostku a obchodního ředitele firmy Ivana Havla, kteří stejně jako Ludvík vinu odmítají.
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Využívá ho k podnájmu načerno? Radnice prověřuje pražský byt Tünde Barthy
Bydlení a jeho dostupnost jsou jedním z hlavním témat blížících se komunálních voleb v Česku. Kvůli nájemnímu bytu čelí v posledních dnech kritice i jedna z Babišových nejbližších spolupracovnic, vedoucí úřadu vlády Tünde Bartha.
Byt v Praze 3 o rozloze 70 metrů čtverečních si od městské části její rodina pronajímá za netržní nájemné - podle Deníku N za něj platí asi 11 000 korun měsíčně. Vysoká státní úřednice je v něm evidovaná, ale nebydlí v něm a využívají ho dvě studentky ze Slovenska z její rodiny. Rada třetí městské části se příští týden bude zabývat tím, zda tím Bartha neporušila smluvní pravidla pronájmu.
Ondřej Prokop při zahájení kampaně ke komunálním volbám v Praze: